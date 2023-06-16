Bu hafta en çok kazandıran yatırım araçları

BIST 100 endeksi, en düşük 5.322,01 ve en yüksek 5.730,19 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,68 azalarak 5.475,48 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,88 değer kazancıyla 1.489 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,88 artışla 9.976 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 2.420 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.442 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,17 değer kazancıyla 23,6340, avro ise yüzde 2,83 kazançla 25,8470 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,43, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,93 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,17 ile "Serbest Fon" oldu.