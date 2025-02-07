Bu hafta hangi yatırımlar kazandırdı, hangileri kaybettirdi? (Borsa, döviz ve altında son durum)

BIST 100 endeksi, en düşük 9.619,83 puanı ve en yüksek 9.962,68 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,53 altında 9.951,65 puandan tamamladı.

Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını güncel fiyatları

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,63 artışla 3 bin 321 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,59 yükselişle 22 bin 500 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5 bin 420 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,64 artarak 5 bin 563 liraya yükseldi.

Euro ve dolarda son durum

Bu hafta ABD doları yüzde 0,34 değer kazanarak 35,9810 liraya, avro yüzde 0,27 artışla 37,3210 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,02, emeklilik fonları yüzde 0,47 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 3,11 ile "kıymetli maden" fonları oldu.