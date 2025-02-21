Bu hafta kazandıran ve kaybettirenler belli oldu! Borsada büyük kayıp var

BIST 100 endeksi, en düşük 9.474,03 puanı ve en yüksek 9.953,91 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,79 altında 9.602,16 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,73 artışla 3 bin 432 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,72 yükselişle 23 bin 244 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5 bin 710 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,68 artarak 5 bin 749 liraya yükseldi.

Dolar ve Euro'da güncel rakamlar

Bu hafta ABD doları yüzde 0,53 değer kazanarak 36,4100 liraya çıktı, avro yüzde 1,78 azalışla 37,3370 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,66, emeklilik fonları yüzde 0,46 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,49 ile "kıymetli maden" fonları oldu.