Bu hafta Merkez Bankası faiz kararı var mı? TCMB toplantısı ne zaman?

TCMB gelecek faiz kararını büyük bir dikkatle izliyor. Toplantı öncesinde, politika faizlerine ilişkin beklentiler ve tahminler masaya yatırılıyor. Merkez'in nasıl bir hamle yapacağı merak edilirken yeni haftaya girilirken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusu sıklaşıyor.

TCMB toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu ay toplantı yapmayacak. Yılın son toplantısı 11 Aralık'ta gerçekleşecek. Karar saat 14.00'te duyurulacak.

Merkez Bankası faiz indirecek mi?

Ekonomistler, ekim ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesinin Merkez'in indirim yönünde cesaretlendirebileceğini değerlendiriyor. Genel kanı 100 baz puan faiz indirimi olacağı yönünde...