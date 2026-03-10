Bu hafta Merkez Bankası toplantısı var mı? Faiz kararı ne zaman?
Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı var. Milyonlar Merkez'in nasıl hamle atacağını merak ediyor. Savaş devam ederken beklenti PPK'nın faiz indirimini pas geçeceği yönünde... Net tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" diye soruyor.
Piyasaların dikkati Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Ekonomideki gelişmeler ve küresel piyasalardaki hareketlilik, alınacak kararın önemini artırıyor. Binlerce kişi toplantı tarihini öğrenmek adına "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusunu yöneltiyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci toplantısını 12 Mart 2026'da gerçekleşecek ve karar 14.00'te duyurulacak.
ABD-İran savaşı nedeniyle Merkez Bankası'nın mart ayındaki toplantıda faiz indirimini pas geçmesi bekleniyor.