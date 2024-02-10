Bu hafta yatırım araçlarından dolar ve borsa kazandırdı
Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Dolardaki yükseliş yüzde 0,73; borsadaki ise yüzde 4,39'u buldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,39 kazançla 9.045,97 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.694,94, en yüksek 9.045,97 puanı gördü.
24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 0,30 kazançla 1.995 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,28 artışla 13.409 liraya yükseldi.
Dolar 31 liraya yaklaştı
Doların fiyatı yüzde 0,73 artışla 30,6850 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,56 yükselişle 33,1070 lira oldu.
Geçen hafta 38,5990 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,65 azalarak 38,8490 liraya geriledi.
İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,52 kayıpla 35,2180 liradan alıcı buldu.