Bu ilçede imal edilen 'patpat'lar pek çok kentte kullanılıyor

12 Haziran 2019

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde 1975 yılından bu yana üretimi yapılan patpatlar, ülkenin birçok yerinde tarımsal faaliyetlerde kullanılıyor.

Çıkardığı ses nedeniyle "pat pat" ismi verilen bu araç, hem ucuz hem de taşıma maliyeti açısından çiftçiye avantaj sağlıyor.

Arızalı ya da kaza yapmış araçların parçalarının patpat yapımında kullanılarak ekonomiye kazandırıldığı Çobanlar'da, yaklaşık 40 işletmede imalat yapılıyor.

44 yıldır patpat yapıyorlar

Patpat üreticilerinden Ali Buldan (72), kentte sadece Çobanlar ilçesinde patpat yapıldığını söyledi.

Bu işe 1975 yılında başlandığını ve yapan kişi sayısının zamanla arttığını belirten Buldan, "44 yıldır patpat yapıp, Türkiye'nin dört bir yanına satıyoruz. Patpat yapımı esnafın becerisine göre çeşitlilik gösteriyor. Normal patpat yaparken şimdi bunlara damper de ekledik. 4'lü fren koyduk. 4 çeker şekilde yapmaya başladık. Bu şekilde 4x4 araçlar dağlara gayet iyi çıkıyor. Ordu iline birkaç 4x4 yaptım ve gönderdim." dedi.

Buldan, çiftçilerin düşük yakıt tüketimi nedeniyle bu araçları tercih ettiğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız 10 litre mazotla bir gün rahatlıkla kullanabiliyor. Traktörü olanlar dahi evinde bir patpat bulunduruyor. Sadece ilçemizde binin üzerinde patpat mevcut. Yaptığımız araçlara en çok rağbet gösteren iller Ordu, Samsun, Kütahya ve Eskişehir çevresi. Ağrı'ya dahi bunları gönderiyoruz. Ağrı'dan gelenler bir tane de almıyor, 4-5 tane götürüyor. Hedefimiz, bu araçlardan daha fazla yapıp halkımızın hizmetine sunmak. Bunun için de devletimizden destek bekliyoruz. Bazı kişilerin buna gücü yetmiyor. Bir patpat şu anda 17 bin lira, damperlisi ise 25 bin liraya kadar çıkıyor. Devletimiz bize destek verirse bu araçları daha seri şekilde üretebiliriz."

"Patpatlar ilçeye malolmuş durumda"

Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş da patpatların ilçe ekonomisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Geçmiş dönemlerde patpatın tescili noktasında üniversitelerin desteğiyle bazı çalışmalar yapıldığını ancak sonuç alınamadığını dile getiren Altuntaş, "Önceleri Afyonkarahisar'daki patpat üretimine dair insanlar çok fazla bilgi sahibi değildi ancak bu zamanla yayıldı. Şu anda patpatlar adeta ilçeye malolmuş durumda. Her türlü arazi şartlarında kullanılabilen bu araçlar, vatandaşımızın işini kolaylaştırıyor." dedi.

Kaynak: AA