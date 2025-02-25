Bu ilçede kiralar düşüyor! Satılık evlerde 500 bin liraya varan indirimler var

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönmeyi sürdürüyorlar.

Suriye’ye sınırının sıfır noktasında bulunan Hatay'ın Reyhanlı ilçesi de sığınmacı nüfusun oldukça yoğun olduğu bölgeler arasında başı çekiyordu.

İHA'nın haberine göre; Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başlaması, deprem sonrası nüfusun tavan yaptığı Reyhanlı ilçesinde kiraların düşmesini sağladı.

Satılık ev fiyatlarında 500 bin lirayı bulan, kiralık ev fiyatlarındaysa 5 bin liraya varan gerilemeler yaşanırken ilerleyen süreçte fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.

Emlakçı Sedat Sakin, Suriyelerin ülkelerine dönmeye başlamasıyla kiralarda düşüş yaşandığını belirtirken "Elimizde 30 ila 35 daire var ve büyük bir boşluk oldu, kiracı bulmakta biraz sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Emlakçı Sakin sözlerini şöyle sürdürdü:

* Suriye'deki iç savaşın sürdüğü dönemin şartlarıyla 15 bin lira deyince millet tereddüt etmeden gelip tutuyordu. Doğalgazlı dairelerde asgari ücret 17 bin lirayken bile 15 ve 16 bin liraya kiracı bulunabiliyordu.

* Elimizde şu anda 35 daire var, insanlar fiyat soruyor ama talep yok. Kiralarda 5 bin liraya yakın düşüş var. Kiralık daireler 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişiyor.

* Satılık daireler ise 1 milyon 200 bin liradan başlayıp 2 milyon liraya kadar gidiyor. Ülkesine dönmek için evini satmak isteyen Suriyeliler var. Evin normal değeri 1 milyon 500 bin lirayken 1 milyon liraya verdiğine şahit olduk. Ortalama 500 bin TL aşağısına verdiğini gördük.