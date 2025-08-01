Bu kez de 'İnatçı bir moron' dedi! Trump, Powell'a yüklenmeye devam ediyor: 'Yönetim Kurulu el koymalı!'

ABD eski Başkanı Donald Trump, Federal Rezerv’in faiz indirimi yapmaması sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Trump, Powell’ı “inatçı bir moron” olarak nitelendirdi ve “faiz oranlarını önemli ölçüde düşürmesi gerektiğini” belirtti.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Jerome 'Çok Geç' Powell, inatçı bir MORON, faiz oranlarını önemli ölçüde düşürmeli, HEMEN ŞİMDİ. EĞER REDDETMEYE DEVAM EDERSE, YÖNETİM KURULU KONTROLÜ ELE ALMALI VE HERKESİN YAPILMASI GEREKTİĞİNİ BİLDİĞİ ŞEYİ YAPMALIDIR.”

Trump, Powell'ın Fed Başkanı olarak kalmasının ülke ekonomisi açısından tehdit oluşturduğunu savunarak, Çarşamba günü alınan faiz kararı sonrası onu "çok öfkeli, çok aptal ve çok politik" eleştirmişti.

Karar oybirliği ile alınmadı

Fed, bu hafta düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz oranlarını üst üste beşinci kez değiştirmeme kararı aldı.

Ancak bu karar oybirliğiyle alınmadı. Komite üyelerinden Michelle Bowman ve Christopher Waller, federal fon oranı hedef aralığının 25 baz puan düşürülmesi yönünde oy kullandı.

Fed Başkanı Powell ise toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadelenin sürdüğünü ve faiz indirimi için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.

Trump’ın açıklamaları, Fed’in bağımsızlığına dair tartışmaları yeniden gündeme getirirken, yaklaşan seçimler öncesi ekonomik politikalarda tansiyonun artabileceğine işaret ediyor.