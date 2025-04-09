Bu kez ilaç sektörü hedefte! Trump'tan yeni hamle: Büyük tarifeler geliyor!

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin dış ticaret politikalarına yönelik yeni bir açıklama yaparak, ilaç ithalatına yönelik büyük tarifelerin yolda olduğunu duyurdu. Cumhuriyetçi Ulusal Kongre Komitesinde konuşan Trump, 2 Nisan’da ilan edilen karşılıklı gümrük vergilerinin ardından bir sonraki adımın ilaç sektörüne yönelik olacağını belirtti.

Trump, “Çok yakın zamanda büyük ilaç tarifeleri açıklanacak” diyerek, bu adımın küresel ilaç firmalarını ABD’ye yatırım yapmaya zorlayacağını duyurdu. “Bunu duyduklarında Çin’i terk edecekler. Diğer yerleri de terk edecekler çünkü ürünlerinin çoğu burada satılıyor” ifadelerini kullanan Trump, bu firmaların pazar kaybetmemek için ABD'de üretime yöneleceğini öne sürdü.

Trump ayrıca tarifeler nedeniyle bazı ülke liderlerinin kendisine müzakere için yaklaştığını, hatta "yalakalık yaptıklarını" iddia etti. “Lütfen efendim, anlaşalım. Her şeyi yaparım efendim” diyen liderler olduğunu öne süren Trump, bu durumu alaycı bir şekilde aktardı.

Trump, 2 Nisan'da "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği açıklamayla, ABD’nin dış ticaretinde uygulayacağı yeni karşılıklı tarife düzenlemelerini kamuoyuna duyurmuştu. Temel tarife oranını yüzde 10 olarak belirleyen Trump yönetimi, her ülkenin uyguladığı vergi ve ticaret engellerine göre farklı oranlarda gümrük vergileri açıklamıştı.

Bu yeni ilaç tarifeleri, ABD'nin dış ticaret stratejisinde sağlık sektörünü doğrudan etkileyen ilk büyük adım olarak öne çıkıyor. Ancak tarifelerin ilaç fiyatlarını nasıl etkileyeceği ve sağlık sistemi üzerindeki olası sonuçları merakla bekleniyor.