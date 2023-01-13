Bu kez indirim: Bir sigara grubunun fiyatlarında 1 lira düşüş

Yeni yılla birlikte sigara fiyatları ortalama 4 lira zamlanmıştı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bazı sigara markalarına 1 lira indirim geleceğini duyurdu.

Bu indirimle birlikte ilgili grubun 34 lira olan sigaraları 33 lira, 35 lira olan sigaraları 34 lira, 36 lira olan sigaraları ise 35 liraya düşmüş oldu.