Bu kez indirim: Bir sigara grubunun fiyatlarında 1 lira düşüş
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bazı sigara markalarına 1 TL indirim geleceğini açıkladı.
Haber Merkezi
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Yeni yılla birlikte sigara fiyatları ortalama 4 lira zamlanmıştı.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bazı sigara markalarına 1 lira indirim geleceğini duyurdu.
Bu indirimle birlikte ilgili grubun 34 lira olan sigaraları 33 lira, 35 lira olan sigaraları 34 lira, 36 lira olan sigaraları ise 35 liraya düşmüş oldu.