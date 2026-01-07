Bu meyveler aşerenler için: 3 erik 750 TL, 5 kiraz bin TL

Kentte manavlık yapan Seyfi Oral, özellikle hamilelik döneminde aşeren kadınların taleplerini karşılamak amacıyla Singapur'dan mevsim dışı meyveler getiriyor. Kış ortasında tezgahları süsleyen erik ve kiraz ise fiyatlarıyla dikkati çekiyor.

3 erik 750 TL, 5 kiraz bin TL

Gümrük maliyetleri ve lojistik süreçler nedeniyle ürünlerin etiket fiyatları yükselirken Seyfi Oral, fiyat tarifesini şöyle anlattı:

"Gümrükten kendimiz alıyoruz. Bu aylarda aşeren müşterilerimiz oluyor, onlar için getiriyoruz. Fiyatı yüksek. Kirazı 5'li paketler halinde bin liradan satıyoruz. Tanesine göre fiyat değişebiliyor, tanesi 200 ila 300 lira arasında. Erik ise 3 tanesi 750 lira. Tanesi 250 liraya geliyor" dedi.

"Fazlasıyla talep var"

Fiyatların yüksek olmasına rağmen talebin yoğun olduğunu dile getiren Oral, "Bu ürünler pahalı ama talep var. Hatta fazlasıyla talep oluyor. Neredeyse hiç ürün kalmıyor" diye konuştu.

Kış ortasında karpuz keyfi

İthal ürünlerin yanı sıra Antalya'dan getirilen karpuzun da ilgi gördüğünü aktaran Oral, "Karpuzun tadı yaz aylarına göre daha lezzetli diyebiliriz. Şu anda kilosu 150 lira, bazen 100 liraya düşüyor. En fazla 150 liradan satıyoruz. Tanesi 700-800 liraya geliyor, bazıları 1000 lirayı buluyor. Yazın ise kilosu 10-15 lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu.