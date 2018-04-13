Bu sezon tutulan balık yüzde 60 azaldı

13 Nisan 2018

Balıkçılar 1 Eylül 2017'de başlayan balık avı sezonununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Su Ürünleri Hali Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) Başkanı İrfan Mazlum, 7,5 ay süren balık sezonundan balıkçıların istediğini bulamadığını kaydederek, geçen yıl özellikle palamutta son yılların en verimli dönemini geçirdiklerini, vatandaşın uygun fiyata balık yediğini anlattı.

Bu sezonun keyifli geçmediğini, balıkçıların da vatandaşın da memnun olmadığını dile getiren Mazlum, denize açılan balıkçıların çoğu zaman kıyıya eli boş döndüğünü aktardı.

Mazlum, "Bu sezon tutulan balık geçen sezona göre yüzde 60'a varan oranlarda azaldı. Özellikle tüketicilerin yoğun olarak talep ettiği fiyatı nedeniyle alabildiği istavrit, palamut, hamsi, çinekop gibi balıkların fiyatları da geçen sezona göre yüzde 60-70 yüksek seyretti." diye konuştu.

Mazlum, geçen yıla göre az da olsa, yıl genelinde diğer türlere göre çinekop'un öne çıktığını hatırlattı.

"Tedbir alınmazsa gelecek sezon da hüsran yaşarız"

Mazlum, hükümetin yasak sezonunda kaçak avcılarla mücadele etmesi gerektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devletimiz düzenleme yapmazsa, tedbir alınmazsa gelecek sezon da hüsran yaşarız. Aşırı avcılık, balık unu fabrikalarının aşırı fazla oluşu, hamsi ve istavritin yatağı olan Gürcistan ve Abhazya bölgesindeki aşırı avcılık sıkıntı çıkarıyor. Mesela Doğu ve Orta Karadeniz bölgesinde her gün tutulan 10-15 bin ton hamsi un fabrikalarına gidiyor. Çaça balığı diğer balıkların da yemi aynı zamanda. Bu balığın aşırı avlanması balıkların gelişimini olumsuz etkiliyor. İnce balıkların tutulması sıkıntı doğuruyor."

"Küçük balıkçının cebine para girmedi"

İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği (İSTBİRLİK) Başkanı Erdoğan Kartal ise "Daha önce kötü sezonlar geçirmişizdir ama bu onları bile arattı. Çok yıkıcı geçti bu sezon. Küçük balıkçılar için de büyük balıkçılar için de kötü geçti. Özellikle küçük balıkçıların cebine para girmedi." dedi.

Bu sezon geçen sezona göre balıkların yarı yarıya hatta daha fazla azaldığını dile getiren Kartal, bu sezon balıkların da çok küçük olduğunu bildirdi.

Kartal, "Bu sene birazcık da olsa küçük balık tuttuk. Küçük balıklar tutulmasaydı geçen sezona göre yüzde 80 kaybımız olacaktı. Fiyatlar da yüksekti. Kilogramı 20 liradan aşağıya balık satılmadı. Vatandaş da doğru dürüst balık yiyemedi." diye konuştu.

"Lüfer ve Karadeniz mezgiti hiç olmadı"

Kartal, geçen sezona göre fiyatların neredeyse iki kat yüksek olduğunu kaydederek, tezgahlara giden vatandaşların tıpkı denize açılan balıkçılar gibi umduğunu bulamadığını, azlık yüzünden yüksek fiyat olduğunu, vatandaşın balık yiyemediğini anlattı.

Bu sezon lüfer ve Karadeniz mezgitinin neredeyse hiç olmadığını dile getiren Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki sezon da böyle olursa o zaman bittik demektir. Bir dahaki bahara balıkçılar çıkamaz. Bu sezon hava şartları, denizlerin sıcaklığı, balıkların büyümemesi, belki avcıların yavru stokları tutması gibi nedenlerle balık olmamış olabilir. Bunu seneye daha iyi anlayacağız. İsteğimiz bu durumun böyle gitmemesi. Ayrıca balık türü azalınca bütün tekneler balığın olduğu yere gidiyor. Bu da acımasız bir avcılığın yapılmasına neden oluyor. Balıkçılar ile hükümet ciddi bir iş birliği yapmalı ve önlemler almalı. Bu sıkıntılar böyle devam ederse balık kalmayabilir denizlerimizde. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba'dan destek bekliyoruz. Tedbir almamız, politika belirlememiz lazım. Aksi takdirde balıkçılığımızın sonu kötü olur."

Kaynak: AA