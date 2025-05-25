Bu tosuna müşteri bulamıyorlar: Hem fiyatı hem cüssesi korkutuyor

Çiftliğinde baktığı 150 büyükbaş ve 8 bin küçükbaş hayvanla Kurban Bayramı'na hazırlanan besici İbrahim Yumuşak'ın, çiftliğin 'kralı' ve 'babası' olarak ifade ettiği 4 yaşındaki, bin 400 kiloluk tosunu cüssesiyle dikkat çekiyor.

Görenlere 'Maşallah' dedirten devasa tosun 420 bin TL'lik fiyatıyla alıcılarını beklerken farklı yerlerden tosunu görmeye gelenler hem cüssesinden hem de fiyatından ürküyor.

'Tosunu beğeniyorlar fiyatından kimse almaya yanaşmıyor'

Tosunun vatandaşların beğenisini topladığını ifade eden besici İbrahim Yumuşak, hem fiyatının hem de dev cüssesinin vatandaşları kaçırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Tosunumuz 4 yaşında, babayiğit bir hayvan. Tosunumuza 420 bin TL teklif bekliyoruz, pazarlık da yaparız. Burada 150 büyükbaş ve ağırlıklı olarak 8 bin küçükbaş hayvanımız var. Bin 400 kilo tosunumuzdan 700 kilogram et çıkar.

Tosunumuza 4 yıldır bakıyoruz. Önceleri damızlık olarak kullanıyorduk ama ağırlığından dolayı damızlık olmuyor. Bu yıl besiye çektik ve ağırlığı da belli. Alıcısı çıkana kadar daha ne kadar kilo alır bilemiyoruz. Bu yıl satışa çıktı ve bu Kurban Bayramı'na nasip oldu. Müşteriler tosunu görünce beğeniyorlar ama kimse almaya yanaşmıyor. Hem kendisinden hem de fiyatından korkuyorlar."