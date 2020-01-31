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Bu yıl 22 ürünün dampinge karşı önlemi bitiyor

Ticaret Bakanlığı tebliğle uyardı: Bu yıl 22 ürünün dampinge karşı önlemi bitiyor

Bu yıl 22 ürünün dampinge karşı önlemi bitiyor
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ANKARA (DÜNYA) - Ticaret Bakanlığı, dampinge ve sübvansiyona karşı önlemi 2020 yılı içinde bitecek 22 ürünü, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) ile birlikte Resmi Gazete’de yayınladı.

Söz konusu önlemler, herhangi bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmazsa belirlenen tarihlerde sona erecek. Önlemi sona erecek ürünler arasında; motosiklet ve bisiklet lastikleri, kauçuk lastikler, birinci elyaf kağıtlar, silindir kapı kilitleri, tükenmez kalem, yer alıyor.

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