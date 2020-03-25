Bu yıl 25,6 milyon metreküp endüstriyel odun üretilecek

25 Mart 2020

KÜBRA OĞURLU-KOCAELİ

Orman Genel Müdürlüğü, 2023'te orman alanlarını 23,5 hektara yükseltmeyi hedefliyor. 22,6 hektar alanda yıllık 1,7 milyar metreküp endüstriyel odun üretimi yaptıklarını söyleyen Orman Genel Müdürlüğü İşletme Pazarlama Dairesi Başkanı Ahmet Aydın, ''2020 yılı üretim programına göre 32 milyon metreküp dikili damga gerçekleşmemiz olacak. Endüstriyel odun üretimi 25,6 milyon metreküp olarak planlanmıştır'' dedi.

Ülkenin ihtiyacı olan odun hammaddesinin yüzde 81’inin OGM tarafından karşılandığını kaydeden Ahmet Aydın, kalan kısmının ise özel sektör ve ithalat ile tamamlandığını belirterek, ''Orman ürünlerinde ithalatın minimum düzeye indirilmesini hedefledik. 2140 adet şefliğimiz var. 1150 mühendisin atamasını yaptık. Hayata geçireceğimiz yeni barkod sistemi ile mesahadan ürün teslimine kadar üretim materyalleri izlenebilecektir” ifadesini kullandı.

Orman ürünleri sektör 10 milyar dolar büyüklüğe ulaştı

MDF ve Yonga Levha Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Zengin de 31 lokasyonda ahşap levha üretildiğini ve Türkiye’nin toplam 13 milyon metreküp üretimle Avrupa’da birinci, dünyada ikinci konumda olduğunu kaydetti. Türkiye mobilya, ağaç ve ahşap eşya sektörünün bugün itibarıyla 10 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını bildiren Zengin, ''Geçtiğimiz yıl 3,5 milyar dolar ihracat rakamını yakaladı. 2023 hedefimiz ise 8 milyar dolardır. Daha birkaç yıl öncesine kadar ülke MDF ve Yonga Levha ihtiyacımızın yüzde 25'i ithal olarak karşılanırken, bugün ithalat sıfırlanmış ve üretilen levhaların yüzde 25’ini ihraç eder duruma geldik. Ağaç bazlı panel ve mobilya sektörleri cari fazla veren nadir sektörlerdendir. Sektör 500 bin kişiye doğrudan olmak üzere toplam 1 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır'' diye konuştu. Sektörün en büyük sorunlarından birinin hammadde ihtiyacı olduğunu söyleyen Zengin şöyle devam etti: ''Talebimizin en fazla yüzde 30’u OGM tarafından tahsisen karşılanabilmektedir. Bizim endüstriyel odun üretim standardıyla ilgili görüşümüz ise orman emvallerinin 3 ana gruba ayrılmasıdır. Tomruk, Direk ve Diğer Endüstriyel Odunlar şeklinde. Bu grup içinde 4 cm çapa kadar olanları tutuşturucular olarak nitelendirebiliriz.”