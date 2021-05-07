Bu yıl 800 bin ton lif pamuk üretilmesi hedefleniyor

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Balçık: "Bu yıl pamuk ekim alanlarında yüzde 25 artış bekliyoruz. Kuraklık etkili olsa da buna rağmen üreticimiz tekrar pamuk ekmek için gayret gösteriyor"

Türkiye'nin pamuk üretimine ilişkin açıklamalarda bulunan Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Balçık, geçen yıl 350 bin hektar alandan 625 bin ton lif pamuk üretildiğini bildirdi.

Bu yıl 420 bin hektarlık alanda üretim yapılmasının hedeflendiğini belirten Balçık, "Lif pamuk üretimimizde 800 bin tonlara yaklaşmayı hedefliyoruz. İnşallah bu rakamdan biraz daha yüksek çıkar diye umut ediyorum. Bu da pamuk ihtiyacımızın ancak yüzde 40’ı civarı olacak. Çünkü tüketim rakamı artıyor. Türkiye'de, tekstilde pamuk talebi gün geçtikçe artmaya başladı. Geçen sene 1 milyon 600 bin ton olan tekstildeki pamuk kullanımı bu sene 1 milyon 800 bin tonlara çıkacak. Hal böyle olunca üretimimizi, yüzde 25 artırmamıza rağmen sanayinin ihtiyacını tam olarak karşılamıyoruz. Bu da ister istemez ithalat rakamına yansıyor." şeklinde konuştu.

Ekim alanında yüzde 25 artış öngörülüyor

Türkiye'nin genelinde kuraklık yaşandığına dikkat çeken Balçık, "Bu yıl pamuk ekim alanlarında yüzde 25 artış bekliyoruz. Kuraklık etkili olsa da buna rağmen üreticimiz tekrar pamuk ekmek için bir gayret gösteriyor. İnşallah bunun semeresini hem verim hem fiyat olarak alırız. Kuraklıktan dolayı suyun dağıtımı noktasında en önemli görev DSİ ve sulama birliklerine düşüyor." dedi.

Özellikle Ege'de suyun dağıtımında büyük özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen Balçık, "Önemli pamuk üretim merkezlerinden Söke ve Koçarlı özelinde durumu değerlendirmemiz gerekirse, bu iki ovamızın sulama havzalarının en sonunda olması sebebiyle suyun adil dağıtımına çok ihtiyacı var. Adıgüzel Barajı'ndan başlayarak bölgemize tahsis edilmesi gereken su miktarının sonuna kadar korunarak titizlikle ovaya ulaştırılmasını bekliyoruz." dedi.

Kuraklık nedeniyle tarlalara her yıl üç kez verilen sulama suyunun bu yıl ikiye düştüğünü kaydeden Balçık, "Bu durum verim düşüklüğüne yol açacak olsa da kalitede bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum." ifadesini kullandı. Balçık, pamuğa verilen desteklerin daha da artırılmasının üreticinin yükünü hafifleteceğini aktardı.