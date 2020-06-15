“Bu yıl alıcıyı getirmek zor, EVTEKS 2021’de yapılmalı"

15 Haziran 2020

ZEHRA ORUÇ/BURSA

Fuarların, sektörün tanıtımı için çok önem verdikleri etkinliklerin başında geldiğini söyleyen Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “UTİB olarak her yıl yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere birçok önemli fuara katılıyoruz. 2020 yılında da birçok organizasyon için planımızı yapmıştık. Ancak pandemi nedeniyle dünyadaki bütün büyük organizasyonlar iptal edildi, ertelendi ya da sanal ortama taşındı. EVTEKS, bizim her yıl olduğu gibi 2020 yılında da büyük hedeflerle hazırlandığımız bir fuar. Salgın nedeniyle; nisan ayında yapılması gereken fuarın ağustos ayına ertelenmesi ilk başlarda doğru bir karardı. Çünkü pandeminin haziran ayına kadar biteceği öngörülüyordu fakat geldiğimiz noktada ikinci hatta üçüncü dalgalardan söz edilir oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu şartların, 2020 yılında fiziki olarak bir fuar düzenlemeyi zorlaştırdığını öngördüklerini aktaran Engin, “Öncelikle fuar şirketlerinin, fuarları pandeminin gerektirdiği fiziki şartlara göre düzenlemesi gerekir. Bu yapılsa bile ülkeler arası uçuşlar kapalıyken yabancı alıcıların nasıl geleceği ise bir muamma. Ayrıca insanlar hayatlarından endişe ederken nasıl seyahat edecekler. Daha önce de belirttiğim gibi, 2020 yılı birçok büyük organizasyon için kayıp yılı oldu. Ancak 2021 bu kaybın telafi edilmesi için önemli bir fırsat olacaktır” dedi.

Ev tekstili sektörü ekonomik darboğazdan etkileniyor

Ev tekstili sektörünün salgın sonrası yaşanan ekonomik darboğazdan ciddi anlamda olumsuz etkilendiğini dile getiren Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bayram ise, hükümetin de açıkladığı yavaş yavaş normale dönüş sürecinde de bazı belirsizliklerin yaşandığını aktardı. 26. İstanbul Uluslararası Ev Tekstili Fuarı (EVTEKS) sürecine de değinen Bayram, Nisan ayında yapılması gereken fuarı, salgın nedeniyle 25-29 Ağustos’a ertelediklerini; ancak uçak seferleriyle ilgili takvimin henüz açıklanmadığını, fuarın geleceğiyle ilgili net kararı bir aylık gözlemin ardından vereceklerini aktardı. Hükümetten, fuar ve benzeri etkinlikleri 2021 yılına ertelemesini beklediklerini anlatan Bayram, “Ayrıca fuar ve benzeri organizasyonların devlet tarafından yapılması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.



“Yabancı müşterilerimiz gelemeyeceğini söylüyor”



Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel de, “Şu andan yurtdışındaki müşterinin gelip gelmeyeceği kesin değil. Birçok müşterimiz fuar yapılsa da gelemeyeceklerini söylüyor. EVTEKS bu yıl yapılmasın, 2021’de de tarihin, sektörün diğer fuarları ile mesafeli bir tarihte kararlaştırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Çevikel, EVTEKS’in sektörün diğer büyük fuarları ile yakın tarihlerde yapıldığına işaret ederek, “Bu durum fırsat bilinerek, gelecek yıllar için daha fazla alıcının gelebilmesine imkan sağlanacak bir tarihin kararlaştırılmalı” dedi.