2020 yılı ayrıca bireysel perakende satış yatırımcılarının alışveriş aplikasyonları üzerinden borsaya girdiği yıl oldu. Bu uygulamalar perakende yatırımcısının düşük meblağlı hisselere yatırım yapmasını sağladı.

'Doğal afetler olabilir'

Bazı hisselerin volatilitesini artmasına sebep olan bireysel yatırımcı sayısının artması piyasalarda büyük bir etki yarattı. Bu hisseler özellikle, sosyal medya platformlarında yayılan ve perakendeci yatırımcının satın aldığı internet meme hisseleriydi.

Elimde 2021 verileri olduğu için 2023 için nokta yorum yapamam ama yakın zamanda piyasalar doğal afetler, jeopolitik gerilimler gibi birçok beklenmedik olaydan etkilenecek.

Uzun dönemde ise piyasalar, ekonominin sağlıklı temeli tarafından yönetilecek gibi görünüyor. Hisse senedi piyasalarını 2023’te etkileyecek en önemli etkenlerden biri de Covid-19 pandemisinden ekonomik toparlanmanın başlayacak olması.

'Uzmanına danışın'

Dünya, pandemiyle boğuşurken, ekonomik büyüme alışılmışın dışında yavaş olabilir ve bu piyasalar üzerinde negatif etki yapabilir. Öte yandan, dünya ekonomisi toparlanma yolunda ilerlerse, piyasaları yükselişe geçebilir. Ek olarak, faiz oranı kararları gibi ülkelerin hükümetleri veya merkez bankalarının olası politika değişikliği de piyasaları etkileyecektir. Dünyanın dijital ve sürdürülebilir teknolojiye doğru ilerlediğini söylemekte fayda var. Ve bu sektörlerdeki hisseler iyi iş çıkaracaktır.

Sonuç olarak, borsa tahmini yapmak zor. Her zaman bir belirsizliğin olacakken; 2023’te takip edilmesi gereken üç şey olacak: Pandemiden toparlanma, hükümet politikalarındaki değişiklikler ve küresel olaylar. Unutmayın sakın, bu bir finansal tavsiye değildir. Her zaman kendi araştırmanızı yapın ve bir finansal danışmana danışın.

ChatGPT nedir?

ChatGPT, yapay zeka şirketi OpenAI tarafından Kasım 2022’de başlatılan bir sohbet robotudur. Uluslararası finans haber sitesi Insider’dan Phil Rosen, ChatGPT’den bir 2023 tahmin yazısı yazmasını istedi. Sohbet robotu, yukarıdaki makaleyi 1 saat içinde yazıp teslim etti.