Bu yılın en düşük 'tüketici güveni'
Tüketici güveni nisan ayında 80,2 seviyesine gerileyerek, bu yılın en düşük seviyesine geldi.
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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre %7,5 oranında azaldı; Mart ayında 86,7 olan endeks, Nisan ayında 80,2'ye geriledi. Mart ayında endeks 86,7 olarak kaydedilmişti.