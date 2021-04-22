Bu yılın en düşük 'tüketici güveni'

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre %7,5 oranında azaldı; Mart ayında 86,7 olan endeks, Nisan ayında 80,2'ye geriledi. Mart ayında endeks 86,7 olarak kaydedilmişti.