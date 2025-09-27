Buffett’a servet kazandıran Charlie Munger zengin olmanın yolunu ölmeden açıklamış!

Efsane yatırımcı Warren Buffett'ın otomotiv devi BYD'ye yatırım yapmasını öneren ve Buffett'ın milyarlarca dolar kazanmasını sağlayan sağ kolu Charlie Munger'in yatırım tavsiyeleri yeniden gündem oldu.

Munger'ın servet biriktirmeye başlamak için verdiği tavsiyeler, günümüzde çok yaygın olan hızlı zengin olma vaatlerinin tam tersiydi.

2023 yılında hayatını kaybeden Munger, zenginliğe giden yoldaki en zor basamağın ilk 100 bin doları biriktirmek olduğunu belirtiyordu.

“Sıfırdan başlayan biri için 100 bin doları bir araya getirmek uzun ve zor bir mücadeledir” diyen Munger, bu noktaya daha hızlı ulaşanların üç özelliği olduğuna dikkat çekiyordu.

Munger; rasyonel kararlar verenlerin, fırsatları iyi değerlendirenlerin ve gelirden çok daha az harcayanların bu ilk basamağa daha kolay ulaştığını söylüyordu.

Sabır ve bileşik getiri odaklıydı

Bu sürecin zorluğunu bizzat yaşadığını belirten Munger, Wall Street Journal’a verdiği bir röportajda, avukatlık yaptığı ilk 13 yılda toplam 300 bin dolar kazandığını ve aynı dönemin sonunda elinde 300 bin dolar nakit varlık, bir ev ve iki arabası olduğunu anlatmıştı. Çoğu insanın o geliri harcayıp tüketebileceğini belirten Munger, tasarruf ve yatırım disiplininin kendisi için doğal olduğunu, bileşik faiz mantığını erken yaşta kavradığını söylemişti.

Munger’ın yatırım felsefesinin merkezinde sabır ve bileşik getiri vardı. İlk sermaye biriktirildikten sonra, zamanın gücüyle varlıkların arttığını söyleyen Munger, “Büyük para alım-satımda değil, beklemede kazanılır” sözleri, yatırım anlayışını özetliyordu.

Munger'in servet sahibi olmak için önerdiği yol haritası

Munger’in servet yolculuğuna başlamak isteyenlere üç temel tavsiyesi vardı. Bunlar şöyleydi:

- Tutkulu bir rasyonellik: Harcama kararlarını uzun vadeli hedeflere göre almak.

- Fırsatlara açık olmak: Küçük de olsa kazanç sağlayacak her şansı değerlendirmek.

- Gelirin çok altında yaşamak: Tüketim yerine birikime öncelik vermek.