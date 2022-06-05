Buğday-arpa alım fiyatı belirlendi

AK Parti'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirilen 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sona erdi.

İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda Erdoğan, "Muhataplarımıza deklare ettiğimiz beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur ve enflasyondan kaynaklanan maliyet artışları ile izah edilemeyecek düzeyde fiyat artışı yaşanan her kalemi mercek altına aldık." diye konuştu.

Erdoğan, "Piyasaların fiyatlandırma alışkanlığını değiştirmesini sağlayarak, hayat pahalılığına bir sınır çekmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl, sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar hakkında, "Bu hususta hazırlıklarımızı tamamlamak üzere olduğumuz yeni düzenlemeleri yakında hayata geçireceğiz." dedi.

TMO’nun sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacağını bildiren Erdoğan, "TMO'nun arpa alım fiyatı ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6000 lira olarak belirlenmiştir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Prim ödemesinden, ürününü Toprak Mahsulleri Ofisimize veren Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimiz yararlanabilecektir." ifadelerini kullandı.