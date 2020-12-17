Buğday, arpa ve mısırda sıfır gümrük vergisi kararı uzatıldı

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’da değişiklik yapılarak 10’uncu fasılda bulunan ve halen sıfır gümrükle ithal edilen buğday, arpa ve mısır için sıfır gümrük vergisi, 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldı. Karar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, İthalat Rejimi Kararının eki I sayılı listede yer alan 10.FASIL Başlıklı tablonun sonundaki 1 numaralı dipnot “Gümrük vergisi 30 Nisan 2021’e kadar (bu tarih dahil) yüzde 0 olarak uygulanır” ifadeleri yer aldı.

30 Ekim 2020’de yayınlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile buğday, arpa ve mısırın gümrük vergisi 31 Aralık 2020’ye kadar sıfırlanmıştı.

30 Nisan 2021’e kadar sıfır gümrük vergili olarak ithal edilebilecek ürünler ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) şöyle:

1001.19.00.00.00 Makarnalık buğday

1001.99.00.00.11 Adi buğday

1001.99.00.00.12 Mahlut

1001.99.00.00.13 Kızıl buğday

1003.90.00.00.11 Beyaz arpa

1003.90.00.00.12 Maltlık arpa

1005.90.00.00.19 Mısır