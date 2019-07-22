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Buğday fiyatına makarna ihracatı

Türkiye buğday ithal edip makarna üretiyor, bunun 1.2 milyon tonunu da ihraç ediyor. Ancak Türk firmalarının kendi aralarındaki rekabeti fiyatları çok aşağılara çekiyor.

Buğday fiyatına makarna ihracatı
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