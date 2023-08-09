Buğday fiyatları geriledi; mısır ve soya arttı
ABD'de buğday fiyatları gerilerken, mısır ve soyanın fiyatının yükseldiği bildirildi.
Mısır ve soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, ABD'de yayımlanacak hasat raporu öncesinde yatırımcıların açık pozisyonlarını kapamalarıyla yükseldi.
Ancak fiyatlar serin ve yağışlı hava koşulları beklenmesi kazanımları sınırladı.
Buğday fiyatları ABD'deki ürünlere olan zayıf talep nedeniyle fiyatların düşmesiyle geriledi.
Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları %0.4 artışla 5 dolar/bushel, yani 196.8 dolar/ton seviyesine yükseldi.
Soya fasulyesi %0.7 yükselerek 13.15 dolar/bushel yani 483.2 dolar/ton seviyesine yükseldi.
Buğday %0.4 gerileyerek 6.53 dolar/bushel yani 239.9 dolar/ton seviyesine düştü.