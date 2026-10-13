Buğday fiyatlarında 27 ayın en sert düşüşü

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Uluslararası piyasalarda buğday fiyatları eylül ayında yüzde 12,7 gerileyerek Haziran 2024'ten bu yana en hızlı aylık düşüşünü kaydetti. Buğdayın kile başına fiyatı ay içinde 7,95 dolara kadar yükselmesine rağmen eylülü 6,75 dolardan tamamladı. Haziran 2024'te ise fiyatlar aylık yüzde 15,5 düşmüştü.

Son gerilemeye karşın yıl başında 5 dolar seviyesinde bulunan buğday fiyatları, ilk dokuz ayda yüzde 35 yükseldi.

Buğday fiyatları neden düştü?

Fiyatlardaki düşüşte Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlanabileceğine yönelik beklentiler ve Karadeniz bölgesindeki arzın artabileceği öngörüsü etkili oldu.

Elverişli hava koşulları ve El Nino'nun beklenenden sınırlı etkisi de üretime ilişkin endişeleri hafifletti. Buna karşılık küresel ekonomide yavaşlama beklentileri ve buğday talebindeki zayıflama, fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

Güçlü dolar ABD buğdayını pahalılaştırdı

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin olumlu seyretmesinin ve Karadeniz'de arz beklentilerinin güçlenmesinin fiyatları aşağı çektiğini belirtti.

Ergezen'e göre ABD'nin kısa vadeli buğday ihracatındaki zayıflama da düşüşü destekledi.

Dolar endeksinin güçlenmesiyle ABD buğdayının uluslararası alıcılar açısından pahalı hale geldiğini ifade eden Ergezen, Rusya ve Ukrayna kaynaklı buğdayın maliyet avantajının Avrupa buğdayını daha cazip kıldığını söyledi. Bu durumun ABD buğdayına yönelik talebi azalttığını ve fiyatlardaki gerilemeyi hızlandırdığını kaydetti.