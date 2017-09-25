"Buğday üretiminin 21.8 milyon ton olması bekleniyor"

25 Eylül 2017

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'nin buğday üretimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

TMO'nun, AB ile Türkiye arasında yapılan ikili anlaşma kapsamında tarife kontenjanının 230 bin tonluk kısmı için yüksek kaliteli ekmeklik buğday ithalatı yaptığını söyleyen Fakıbaba, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre, ülkemizin 2016 yılı buğday üretimi 20 milyon 600 bin tondur. Buna karşılık buğday tüketimimizin 19 milyon ton seviyelerinde olduğu göz önüne alındığında üretimimizin iç tüketimimizi rahatlıkla karşıladığı görülmektedir. Ülkemiz, 2015-2016 döneminde buğday üretiminde yüzde 113,6 yeterlilik oranına sahiptir. 2017 yılı 1. tahmin verilerine göre buğday üretimi 21 milyon 800 bin ton olarak beklenmektedir"

Türkiye'nin buğday ithalatını iç piyasada üretim yetersizliğinden değil, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında mamul madde ihracatı amacıyla gerçekleştirdiğine değinen Fakıbaba, Türkiye'nin un, makarna, bisküvi, bulgur, irmik ve benzeri ürün ticaretinde net ihracatçı olduğuna dikkati çekti.

En fazla buğday ve domates tüketiliyor

Kaynak: AA