Bugün borsa açık mı? 15 Temmuz Çarşamba borsada işlem yapılacak mı?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

15 Temmuz 2016 yılında FETÖ hain darbe girişimi yaşandı. Kanlı darbe girişiminde Meclis bombalanırken şehitler verildi. Vatandaşlar sokaklara çıkarak darbe girişimini püskürtürken aynı yıl bu tarih resmi tatil ilan edildi. Bugün yurdun dört bir yanında şehitler anılacak ve etkinlikler düzenlenecek. Peki yarın borsa açık mı?

Bugün borsa açık mı?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olduğu için borsa kapalı olacak.

Borsa bünyesindeki tüm piyasalarda (Pay Piyasası, VİOP, Kıymetli Madenler vb.) işlem gerçekleştirilemeyecek.