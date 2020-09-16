Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın satış ve alış fiyatı

16 Eylül 2020

Son dönemde bulunduğu seviyeler nedeniyle yatırımcılar için güvenli liman olarak görülen altındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Yatırım aracı olarak altını tercih edenler, bugün altın fiyatı ne kadar, sorusuna yanıt arıyor. Serbest piyasada çeyrek altın fiyatı incelendiğinde; 752 lira seviyelerinden alınan çeyrek altın, 768 lira seviyelerinden satılıyor. İşte 16 Eylül altın fiyatları...

Gram altın: 471,53 TL

Çeyrek altın: 768,98 TL

Yarım altın: 1.537,96 TL

Cumhuriyet altını: 3.163,00 TL

Gremse altın: 7.689,81 TL

Ata altın: 3.179,40 TL

Beşli altın: 15.520,73 TL

İkibuçuk altın: 7.638,08 TL

Ziynet altın: 3.066,52 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Bilezik fiyatlarında son durum

Altın yatırımcıları bilezik fiyatlarında son durumu da araştırıyor. Özellikle 22 ayar bilezik fiyatları merak ediliyor. Güncel bilezik fiyatlarına bakıldığında; 22 ayar bileziğin gram fiyatının 428,94 lira olduğu görülüyor. 18 ayar bileziğin gram fiyatı 343,34 lira olurken, 14 ayar bileziğin gram fiyatı ise 268,09 liradan satılıyor.

Altın fiyatları yükselecek mi?

Analistler altın fiyatlarını çeşitli faktörlerin etkilediğini ifade ediyor. Son dönemde ABD ile Çin arasında yaşanan gerilimin yanı sıra AB ile İngiltere arasındaki gerginlik de altın fiyatlarını destekliyor.

Yine jeopolitik gelişmeler ve COVID-19 aşı çalışmalarına dair haber akışı da altın fiyatlarını etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.