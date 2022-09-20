Bugün dolar ne kadar? Uzmanlar "Dolar ne olur" sorusuna yanıt verdi

Dolar kuru yatırımcıların ilgi odağında olmaya devam ediyor. Hem iş dünyası hem de birikimini dolar olarak yapanlar "Dolar ne kadar" sorusuna yanıt ararken, bir yandan da uzmanların "Dolar ne olur" sorusuna verdiği yanıtları takip ediyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Dolar/TL, günü yüzde 0,2 yükselişle tamamlarken, 1 dolar 18,2853 TL oldu. Dolar yeni güne de yükselişle başladı. Bu yükseliş önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde olurken, 1 dolar 18,3010 TL seviyesinden işlem görüyor.

Dolar ne olur?

Uzmanlar dolar tahminlerinde Fed'in alacağı kararlara dikkat çekti. Bugün başlayacak ve yarın devam edecek Fed toplantısı öncesinde piyasalar temkinli hareket ederken, Fed'in yüksek ihtimale 75 baz puan faiz artırımına gideceği düşünülüyor. Öte yandan analistler kasım ayında da faiz artırımlarının devam edeceğini ve kasımdaki artışın 50 baz puan olacağını düşünüyor.

Dolar endeksi, Fed'in şahin politikalarına devam edeceğine ilişkin güçlenen beklentiler sonrası 109,5'le son 20 yılın zirvesinin hemen altındaki seyrine devam ediyor.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109 seviyesinin destek, 111'in direnç olarak öne çıktığını ifade etti.