Bugün dolar ne kadar? Uzmanlar "Dolar ne olur" sorusuna yanıt verdi
Dolar yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, anlık dolar kurunu takip edenler, "Bugün dolar ne kadar" sorusuna yanıt arıyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar, bugüne yükselişle başladı. Dolar kuru yüzde 0,1 oranında yükseldi. Uzmanlar ise "Dolar ne olur" sorusuna verdikleri yanıtta Fed'in izlediği politikalara dikkat çekti.
Dolar kuru yatırımcıların ilgi odağında olmaya devam ediyor. Hem iş dünyası hem de birikimini dolar olarak yapanlar "Dolar ne kadar" sorusuna yanıt ararken, bir yandan da uzmanların "Dolar ne olur" sorusuna verdiği yanıtları takip ediyor.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Dolar/TL, günü yüzde 0,2 yükselişle tamamlarken, 1 dolar 18,2853 TL oldu. Dolar yeni güne de yükselişle başladı. Bu yükseliş önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde olurken, 1 dolar 18,3010 TL seviyesinden işlem görüyor.
Dolar ne olur?
Uzmanlar dolar tahminlerinde Fed'in alacağı kararlara dikkat çekti. Bugün başlayacak ve yarın devam edecek Fed toplantısı öncesinde piyasalar temkinli hareket ederken, Fed'in yüksek ihtimale 75 baz puan faiz artırımına gideceği düşünülüyor. Öte yandan analistler kasım ayında da faiz artırımlarının devam edeceğini ve kasımdaki artışın 50 baz puan olacağını düşünüyor.
Dolar endeksi, Fed'in şahin politikalarına devam edeceğine ilişkin güçlenen beklentiler sonrası 109,5'le son 20 yılın zirvesinin hemen altındaki seyrine devam ediyor.
Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109 seviyesinin destek, 111'in direnç olarak öne çıktığını ifade etti.
Euro/TL ve Sterlin/TL'de son durum
Dolar/TL'deki yükselişin yanı sıra majör para birimlerinden euro ve sterlinde son durum da merak ediliyor. Euro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 18,3530'dan, sterlin/TL yatay seyirle 20,9470'ten satılıyor.