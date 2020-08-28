Bugün gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

28 Ağustos 2020

Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları bugün itibariyle yeniden yükseliş sinyalleri veriyor. Ancak Fed'in ultra düşük faiz taahhüdünü yinelemesi ve koronavirüs endişelerinin devam etmesi yatırımcılar için altını hala cazip bir seçenek haline getiriyor.

28 Ağustos altın fiyatları

Bugün 09.30 itibariyle altın fiyatlarına bakıldığında; altının ons fiyato 1.941,84 dolar seviyesinde olduğu görülüyor. Serbest piyasada 24 ayar altının gramı ise güne 458,86 liradan başladı. Vatandaşların en fazla talep ettiği yatırım araçlarından olan çeyrek altın ise 748,13 liradan işlem görüyor. Bunların yanı sıra yarım altın 1.496,26 lira, cumhuriyet altını 3.073,00 lira, gremse altın 7.481,32 lira, ata altın 3.093,19 lira, beşli altın 15.099,91 lira, iki buçuk altın 7.430,99 lira ve tam altın ise 2.983,38 liradan işlem görüyor.

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Bilezik fiyatlarında son durum

Altın fiyatlarının yanı sıra bilezik fiyatlarına bakıldığında; 22 ayar bileziğin gram fiyatı 417,31 lira olarak görülüyor. 18 aya bilezin gram fiyato 334,03 lira olurken, 14 ayar bileziğin gram fiyatı ise 260,82 lira seviyelerinde.

Gümüş yükselişini sürdürüyor

Emtia piyasasında son dönemin gözdelerinden gümüş de son dönemde yakaladığı çıkışı sürdürüyor. gümüşün ons fiyatı 27,29 liradan işlem görürken, gram gümüş fiyatı ise 6,42 lira seviyelerinde bulunuyor.

"Türkiye asıl sürprizi altın madenciliğinde yapabilir"

Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesinin Türkiye'de tarihin akışını değiştireceğini belirterek "Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir." dedi.

Yücel, yer altı kaynaklarının keşfedilmesi amacıyla madencilik faaliyetlerine de hız verileceğini ifade ederek şunları kaydetti:

“Bu müjdeli haber altın üreticileri olarak bizim de çalışma, azim ve kararlılığımızı artırdı. Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir. Bunu gerçekleştirmek için inatla aramalara hız vermeliyiz. Bugün doğal gaz bulundu. Yarın bakır bulunur, öbür gün altın bulunur. Yeter ki aramalar konusundaki kararlılığımızı kaybetmeyelim.” ifadelerini kullandı.