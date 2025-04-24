Bugün kamu işçisi zam oranları belli oldu mu? Kamu işçileri toplu sözleşme zammı açıklandı mı, ne kadar olacak?

Kamu çalışanın toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? 600 bin kamu işçisi bu sorunun cevabını arıyor. Bugün yine bir kritik toplantı gerçekleşecek. Toplantının ardından yapılacak açıklama heyecanla bekleniyor.

KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Kamu işçisi zam oranı henüz kesinleşmiş değil. Bugünkü toplantı sonrası yapılacak açıklama bekleniyor.

EN DÜŞÜL GÜNLÜK ÜCRET 1800 TL OLACAK MI?

Görüşmelerde, en düşük günlük ücretin 1800 TL’ye çıkarılması, kıdem zammı ve refah payı gibi kritik talepler ele alınacak. Ayrıca daha önce sunulan 21 maddelik taslak teklif de değerlendirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplu sözleşme sürecinin çok taraflı ve hassasiyet gerektiren bir yapıda ilerlediğini belirterek, teknik heyetlerin ücretler, özlük hakları ve sosyal yardımlar konusunda detaylı çalışma yürüttüğünü ifade etti. Işıkhan, "Her bir madde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’nın ilgili birimleri tarafından tek tek inceleniyor" dedi.

Toplu sözleşme çerçeve protokolüne dair görüşmelerin önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.