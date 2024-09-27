Bugün resmen başladı: İkinci el araç satışında yeni dönem

Türkiye’de ikinci el otomobil satışlarında yepyeni bir dönem bugün resmen başladı. Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği tarafından oluşturulan Güvenli Ödeme Sistemi, bugün itibarıyla ikinci el motorlu taşıt alım satımlarında zorunlu oldu.

Özellikle otomobil satışlarındaki sahteciliği ve dolandırıcılığı sona erdirmek için getirilen sistemle, alışverişlerde nakit taşıma riski, sahte para kullanılması, satış bedelinin ödenmemesi gibi riskler tamamen ortadan kalkacak. Sistem aracını satmak isteyen herkes için zorunlu hale getirildi.

Peki Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor? İşte yapılması gerekenler...

•⁠ ⁠Sistemde, önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarasıyla parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.

* Banka tarafından her bir işlem karşılığında satıcıya aktarılacak araç satış bedelinden mahsup edilmek suretiyle 105 lira alınacak.

* ⁠Söz konusu ücretin 52.5 lirası işlem katılım payı olarak Türkiye Noterler Birliği'ne aktarılacak.

*⁠ ⁠Sistemle nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Mağduriyeti önleyen sistem

*⁠ ⁠Söz konusu sistemle ikinci el araç piyasasında güven ortamının oluşması bekleniyor. Uygulama, tüketici mağduriyetlerini önleyerek, ödeme açısından alıcı ve satıcı arasındaki ihtilafları ortadan kaldıracak.

*⁠ ⁠Sistemin işleyiş ve denetimine ilişkin çalışmalar Ticaret Bakanlığınca yürütülecek.

* ⁠Türkiye Noterler Birliği ile protokol imzalayan banka, elektronik para veya ödeme kuruluşlarının hepsi sisteme dahil edilecek.

*⁠ ⁠Satış işleminden cayılması halinde sistem üzerinden yapılan başvuru iptal edilebilecek ve alıcı tarafından yatırılan tutar ilgili banka, elektronik para veya ödeme kuruluşu tarafından iade edilecek.