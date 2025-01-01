Bugünden itibaren geçerli: Elektrik piyasasında hizmet bedelleri güncellendi

Elektrik sektöründe çeşitli hizmetler için uygulanacak bedeller 1 Ocak itibarıyla güncellendi. Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yayımladığı karara göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak düzenlemelerle bağlantı hattında havai ve yer altı kablolarının kullanımı durumunda, her iki hattın uzunluğu ayrı ayrı dikkate alınarak birim bedel hesaplaması yapılacak.

100 kilovata kadar metre fiyatı 957 lira 59 kuruş

100 kilovat ve üzeri hatlar için bağlantı bedeli hesaplanırken, 100 kilovata kadar olan kısmın metre fiyatı 957 lira 59 kuruş olacak. 100 kilovat üzerindeki her kilovat ise metre başına 3 lira 87 kuruş ile çarpılacak ve bulunan tutara ilave edilecek.

Alçak gerilim bağlantıları için ise 0-15, 15-50, 50-100 ve 100 kilovat arasında yer altı hatları ve havai hatlar için ayrı ayrı birim bedeller belirlendi. Orta gerilim bağlantı bedeli de yer altı hatları için metre başına 2 bin 40 lira 53 kuruş, havai hatlar için ise 957 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Proje onay ve kabul işlemleri bedelleri

EPDK, ayrıca lisanssız güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri için elektrik dağıtım şirketlerinin proje onay ve kabul işlemleri bedellerini de onayladı.

Teknik kalite ölçüm bedelleri ise alçak ve orta gerilim özellikleri göz önünde bulundurularak "S" ve "A" sınıfı cihazlar için belirlendi. Bu kapsamda, S sınıfı cihaz için teknik kalite ölçüm hizmet bedeli alçak gerilimde 482 lira 5 kuruş, orta gerilimde ise 1287 lira 4 kuruş olacak. A sınıfı cihazlar için ise alçak gerilimde 742 lira 4 kuruş, orta gerilimde ise 1980 lira 5 kuruş olarak belirlendi.