“Bugünler, dünya için en tehlikeli zamanlar”

JPMorgan, üçüncü çeyrekte 13.15 milyar dolar yani hisse başına 4.33 dolar kâr açıklarken, geçen yıl aynı dönemde 9.74 milyar dolar yani hisse başına 3.12 dolardı.

Wells Fargo üçüncü çeyrekte çeyrekte 5.77 milyar dolar, yani hisse başına 1.48 dolar kâr ederken geçen yılki kâr 3.59 milyar dolar, yani hisse başına 0.86 dolardı. JPMorgan Chase’in CEO’su Jamie Dimon, bankanın kazanç haber bültenine eşlik eden bir açıklamada ise uyarıda bulundu: “Bu, dünyanın onlarca yıldır gördüğü en tehlikeli zaman olabilir.”

Varlık bakımından en büyük ABD bankasının başkanı olan Dimon, Ukrayna’da devam eden savaşın yanısıra İsrail-Hamas çatışmalarına değinerek “enerji ve gıda piyasaları, küresel ticaret ve jeopolitik ilişkiler üzerinde geniş kapsamlı etkileri olabileceğini” söyledi. Dimon, askeri çatışmaların ötesinde, artan ulusal borcun ve “barış zamanındaki en büyük mali açıkların” enflasyon ve faiz oranlarının yüksek kalması riskini artırdığını belirtti.