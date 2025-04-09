Bükreş, KEİPA toplantısına ev sahipliği yaptı! Karadeniz işbirlikleri masaya yatırıldı

KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez, Romanya Parlamento Sarayı'nda düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi toplantısını değerlendirdi.

Enerji kaynaklarına yakınlık ve pazarlara ulaşım açısından Karadeniz'in stratejik öneme sahip olduğunu belirten Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sırbistan'da gerçekleştirilecek bir sonraki toplantıda yeşil enerjinin yanı sıra dijital ekonomi ve dönüşüm konularının ele alınması yönünde teklif sunduklarını belirtti.

Yapay zekaya dikkat!

Dönmez, "Özelikle son yıllarda yapay zekanın kişilere, bireylere, ekonomilere etkisini masaya yatıracak bir çalışma teklif ettik. Karadeniz Ekonomik İşbirliği bölgesinde sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınma için yapay zeka konusunu önerdik" ifadelerini kullandı.