Bülent Eczacıbaşı: İş dünyası görüşlerini dile getirmeli

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Bloomberg HT'de soruları yanıtladı.

Eczacıbaşı, iş insanlarının ekonominin içinde yaşadıklarını, ekonominin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair görüşleri olduğunu dile getirdi.

Eczacıbaşı’nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*İş insanlarının uygulanan ekonomi politikaları ile ilgili, “doğru, yanlış ya da eksik” gibi görüşleri oluyor. Karar alıcılara ışık tutmak için iş dünyası görüşlerini dile getirmeli.

*Bazan bir karar beğenilmediği zaman, eleştirildiği zaman siyasi bir maksat arandığının görülüyor. İş insanları görüşlerini açıkladığında kara alıcıları bazan desteklemiş bazan da eleştirmiş oluyor. Ama bize düşen partilerden, kişisel yorumlardan kaçınarak alınan kararları etkileri ile değerlendirmek.

*Ekonomik kararlar siyasetin bir uzantısı ve iş dünyasını etkiliyor. Ancak iş dünyasının da maksadını aştığı dönemler olmuştur.

"Yöneticiler için kaçınılmaz olan üç şey var”

*Yöneticilerin krizleri mutlaka öngörmesi gerekiyor. Yöneticiler için kaçınılmaz olan üç şey var; ölüm, vergiler ve krizler.

*Eczacıbaşı ilaç sanayinin politik regülasyonlarından etkileniyor. Objektif bakınca ilaç hariç büyüme hedeflerimizi tutturduk.