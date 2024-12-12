Bulgaristan, Karadeniz'de petrol ve doğal gaz aramak için Shell ile anlaştı

Bulgaristan Enerji Bakanlığı, ülkenin Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde petrol ve doğal gaz arama çalışmaları yürütmek üzere, Shell Exploration and Production BV ile resmi olarak anlaşma imzaladı. Bu işbirliği, 1-26 Han Tervel Bloku’nda yapılacak enerji keşif çalışmalarını kapsıyor.

Uluslararası ihale süreci

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dört şirketin ihaleye katılmak için belgeleri satın aldığı ve iki şirketin teklif sunduğu belirtildi. Shell, çalışma ve yatırım programı, çevrenin korunması ve eğitim fonları gibi kriterlerde en iyi teklifi sunarak ihaleyi kazandı. Anlaşma kapsamında Shell, beş yıllık bir çalışma süresi boyunca önerilen imza bonusu ve devlet katkılarıyla yatırımlarına başlayacak.

Enerji Bakanı’ndan kritik değerlendirme

Enerji Bakanı Vladimir Malinov, bu girişimin Bulgaristan’ın enerji bağımsızlığına yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı. Malinov, "Karadeniz'deki Bulgaristan ekonomik bölgesinde petrol ve doğal gaz arama çalışmaları, enerji güvenliğimizi artırmak ve ekonomik rekabet gücümüzü yeni bir seviyeye taşımak adına büyük önem taşıyor" dedi.

Bölgesel enerji güvenliğine katkı

Yetkililer, Bulgaristan’ın Karadeniz'deki petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin hem iç pazardaki enerji ihtiyacını karşılayacağı hem de bölgesel enerji güvenliğini güçlendireceği görüşünde birleşiyor.

Enerji bağımsızlığı hedefi

Bulgaristan, Karadeniz’deki enerji potansiyelini keşfetmeyi ve uzun vadede enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Shell plc’nin iştiraki olan Shell Exploration and Production BV ile yapılan anlaşmanın bu doğrultuda önemli bir kilometre taşı olduğu ifade edildi.