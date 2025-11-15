Bulgaristan'a geçici Lukoil muafiyeti

ABD ve İngiltere’nin Rus enerji şirketi Lukoil’e yönelik yaptırımlarından Bulgaristan’daki işletmelerin geçici muaf tutulması, Bulgar hükümeti tarafından olumlu karşılandı.

Bulgaristan Maliye Bakanı Temenujka Petkova, bTV kanalına yaptığı açıklamada, Balkanlar'ın en büyük rafinerisi Burgaz’daki Lukoil Neftochim’e yönelik yaptırımların geçici ertelenmesini değerlendirdi.

"Bu muafiyet, Bulgaristan hükümeti için tartışmasız bir başarıdır" diyen Petkova, alınan karar sonucu Bulgaristan’daki Lukoil'in, 21 Kasım’da yürürlüğe girecek yaptırımlardan geçici muaf olacağını ve Burgaz’daki rafinerinin ticari işlemlerini 29 Nisan 2026’ya kadar yürütebileceğini söyledi.

Petkova, "Bulgaristan vatandaşları rahat olmalı. Ana hedefimiz, ülkedeki yakıt tedarikinin güvenliğini sağlamak, enerji ve ulusal güvenliği garanti altına almaktı. Bulgaristan için akaryakıtsız kalma riski yok" dedi.

Üçlü koalisyon hükümetinde lider konumundaki Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi Lideri Boyko Borisov da gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Olan olmuştur. Bundan sonra her şey eskisi gibi devam edecek" diyen Borisov, koalisyon ortağı partilere ve hükümete dışarıdan destek veren Hak ve Özgürlükler Hareketi-Yeni Başlangıç Partisine teşekkür etti.

Özel yönetici atanması

Bulgaristan Parlamentosu, Burgaz şehrinde bulunan Lukoil Neftochim Rafinerisi'nin ABD’nin Rus şirketine uyguladığı yaptırımların yürürlüğe girmesinin ardından da çalışabilmesi için geniş yetki sahibi olacak "özel yönetici"nin görevlendirilmesine karar vermişti.

Dün hükümet, Bulgaristan’daki Lukoil’in varlıklarını satma, mülkünü ipotek etme ve senetlerini devretme gibi geniş yetkilere sahip olacak özel yönetici görevine Devlet Gelirler Ajansı (NAP) Genel Müdürü Rumen Spetsov’u atamıştı.

Muhalefet ise karşı çıkarak bunu Lukoil’in Bulgaristan’daki varlıklarının devletleştirilmesine yönelik atılmış adım olarak nitelemişti.