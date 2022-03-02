Bulgaristan’la ikili ve transit geçiş kotaları artırıldı

Aysel YÜCEL



Türkiye’den Avrupa’ya karayoluyla yapılan ihracat taşımalarında en önemli geçiş ülkelerinden biri olan Bulgaristan ile transit ve ikili geçiş kota sayısı artırıldı. Sofya’da gerçekleştirilen Türkiye-Bulgaristan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı’nda Bulgaristan tarafından temin edilen transit geçiş belgesi kota sayısı, 2022 yılı için 325 bin adete çıkarıldı. İkili geçiş belgelerinde de yüzde 25’lik artış sağlandı.

Transit kotada rekor

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve Bulgaristan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Stoyan Novako’nun başkanlık ettiği toplantıya, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yetkilileri de katıldı. Görüşmelerde ransit kota sayılarındaki rekor artışa dikkat çeken UND yetkilileri, “Bulgaristan ülkemizin Avrupa’ya olan ticaretinde en önemli transit ülke konumunda. Ülkemizin artan ihracatı kapsamında 2021 yılında Bulgaristan tarafından temin edilen 250 bin adet transit geçiş belgesi kotasının yüzde 99’u kullanılmıştı. Gerçekleştirilen müzakerelerde artan ticaret potansiyelimiz doğrultusunda transit kota sayılarında rekor bir artış elde edilerek 2022 yılı için 325 bin adet transit geçiş belgesi teati edilmesine imkan tanındı. Ayrıca, olup sene içeresindeki ihtiyaca göre 50 bin ilave transit geçiş belgesi de teati edilmesine imkan verilmesi hususunda mutabakata varıldı. Bu doğrultuda ülkemizin Avrupa’ya gerçekleştireceği taşımalarda Bulgaristan transit taşımalarının sorunsuz olarak gerçekleşmesi açısından önemli bir kazanım elde edildi” açıklamasını yaptı.

Toplantı da ikili geçiş belgelerinde de artış yaşandı. Uzun süren müzakereler sonucunda, ikili geçiş belgelerinde yüzde 25 oranında bir artış elde edilerek 2022 yılı için kota 40 bin adete çıkartıldı. Yıl içerisinde ihtiyaca göre 10 bin ilave ikili geçiş belgesi teatisine imkan verilmesi konusunda da anlaşmaya varıldı.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ve Bulgaristan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Stoyan Novako’nun başkanlık ettiği toplantıya, UND yetkilileri de katıldı.



Bakan Karaismailoğlu: Geçiş hızlanacak, maliyet düşecek

Gçiş belgeleriyle ilgili yazılı açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Bulgaristan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı’nda önemli kararlara imza atıldığını belirterek şöyle konuştu: “Avrupa’ya ihracatımızın önemli bir bölümü Bulgaristan üzerinden gerçekleşiyor. Artan ihracat hacmi dikkate alınarak Bulgaristan ile karayolu taşımacılığında kullanılan geçiş belgesi kotalarında büyük artış sağlandı. Toplantı sonunda imzalanan protokol ile Bulgaristan üzerinden transit taşımalar için geçiş belgesi sayısı 250 binden 375 bine, ikili geçiş belgesi sayısı da 32 binden 50 bine yükseltildi. Ayrıca, boş giriş yük alma geçiş belgesi kotası 17 bin 500’den 25 bine, 3. ülke belge belgesi kotası ise bin 100’den 2 bin 200’e çıkarıldı. Taşımacılığın kolaylaştırılması için, tamir bakım ve benzeri nedenle gelen taşıtlardan veya iş makineleri gibi ticari taşıma yapmayan taşıtlardan geçiş belgesi aranmaması kararlaştırıldı.”

Dezenfeksiyon ücreti kaldırılacak

Artan ticaret hacmi nedeniyle sınır kapılarında yaşanan yoğunluğun da ele alındığını kaydeden Karaismailoğlu, sınır geçişlerinin hızlanması için dezenfeksiyon ücretinin kaldırılması konusunda da mutabakata varıldığını bildirdi.



Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Bulgaristan, sınır kapılarının kapasitelerinin arttırılması, Kapıkule sınır kapısında soğutmalı taşıtlar için yeni peronların açılması, 5 tona kadar eşya taşımacılığı yapacak küçük tonajlı taşıtların Dereköy Sınır Kapısı’nı kullanmasına izin verilmesi, turizm taşımaları için yeni bir sınır kapısı açılması gibi konularda da çalışmalar yaptığını aktardı. Ayrıca, son dönemde artan yolcu taşımacılığının kolaylaştırılması için de çalışma başlatma kararı alındı” ifadelerini kullandı.

Sınır kapısına ek peronlar yolda

Sofya’da yapılan KUKK toplantısında iki ülke arasındaki sınır geçişlerinde yaşanan sorunlar gündeme geldi. Bulgaristan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Stoyan Novakov, sınır geçişlerinin Kapitan Andreevo'ya girişte hızlandırılmasına yönelik mevcut bulunan iki perona ek olarak iki adet peron inşaatının 6 ay içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini belirtti. Novakov, inşaat sonrası geçiş sayılarında önemli bir artış beklediklerini ifade etti.