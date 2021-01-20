Bulgur ve muz toptancılarına soruşturma

Rekabet Kurulu aldığı iki ayrı kararla Duru Bulgur firması ile Mersin’in Bozyazı ve Anamur ilçesinde faaliyet gösteren muz toptan ticareti 17 teşebbüs ve bir dernek hakkında soruşturma açtı.



Rekabet Kurulu’nun kararlarına ilişkin Kurum internet sitesinde yapılan açıklamada Duru Bulgur’un daha önce şikayet üzerine incelendiği, rekabet ihlali görülmediği kararına varıldığı, bunun üzerine şikayetçilerin Rekabet Kurulu kararına karşı Ankara 13. İdare Mahkemesinde dava açtığı hatırlatıldı.



Ankara 13. İdare Mahkemesinin, Rekabet Kurulunun (soruşturma açmama) kararını iptal etmesi üzerine; mahkeme kararındaki hususlara bağlı olarak soruşturma kararı verildiği belirtilerek, “Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin Konya ve Karaman bölgesinde yer alan perakende zincirlerine yönelik satışlarında yeniden satış fiyatını belirlediği iddiasını içeren şikayet başvurusu Ankara 13. İdare Mahkemesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi. Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 17.12.2020 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca Duru Bulgur Gıda San. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına 20-54/754-M sayı ile karar verdi” denildi.



Muz toptancılarına soruşturma

Rekabet Kurulu, Mersin ili Bozyazı ve Anamur ilçelerinde muz toptan ticareti faaliyeti yürüten 17 teşebbüs ve bir dernek hakkında “uyumlu eylemi” yasaklayan Rekabet Kanununun 4. Maddesi kapsamında soruşturma açıldığını duyurdu. Kurulun, soruşturmaya konu olan ön araştırmayı re’sen başlattığı kaydedildi. Yapılan yazılı açıklamada, “Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 17.12.2020 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak (soruşturma açılmasına karar verdi)” denildi.



Soruşturma açılan teşebbüsler şöyle: Ahmet Gilik Gilikler Yaş Meyve ve Sebze, Ahmet Koçluk Kuzu Komisyon, Aydul Tarım, Ayyıldız Gıda, Deniz Turizm, Doğan Tarım, Fehmi Çiçek, Halil Ulutaş-Akışlar Yaş Sebze-Meyve, Karaoğlu Hırdavat Tarım, Osman Özdeniz Özdeniz Tarım, Osman Yılmaztürk-Yılmaztürkler Sarartma, SedatGüğül-Güğül Komisyon, Seracettin Akı Bizim Yaş Meyve-Sebze, Süleyman Özdeniz Özdenizler Komisyon, Süleyman Tok Sebze ve Meyve, Şahin Yağlı Tohumlar Tarım, Tamer Doğan Doğan Kardeşler Yaş Sebze ve Meyve. Teşebbüsler yanında Bozyazı Komisyoncular Derneği hakkında da soruşturma açıldı.