Bullard: Fed'in destekleyici politika duruşunu değiştirmesi için neden yok

06 Ekim 2020

ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis şubesi Başkanı James Bullard, ekonominin COVID-19 salgının etkilerinden hızlı bir şekilde kurtulmasını beklediğini, ancak bunun Fed'in destekleyici, genişlemeci para politikası duruşunu değiştirmesi gerektiği anlamına gelmediğini söyledi.

Mevcut para politikasını beğendiğini söyleyen Bullard, "Şu anda yaptığımızda farklı bir şey yapmamız gerektiğini düşünmüyorum" dedi.

Wall Stree Journal gazetesine demeç veren Bullard, ekonominin finansal piyasaların hali hazırda düşündüğünden daha hızlı şekilde iyileşmeye devam ettiği ortamda Fed'in cari politikasını devam ettirmesinin piyasalarda küçük bir şaşkınlık yaratabileceğini de belirtti.

Bullard, hali hazırda FOMC'nin oy verme hakkı olan bir üyesi değil.