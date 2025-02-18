Bulls GSYO hisselerine yurt içi bireysel yatırımcılardan 3,5 kat talep

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (Bulls GSYO) halka arzında talep toplama süreci başarıyla sonuçlandı. Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde 14-17 Şubat 2025 tarihlerinde, pay başına 12,18 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü 883 milyon 50 bin TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 27,05 oldu.

Halka arz işleminde; 68 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 4 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar ortak satışı olmak üzere toplam 72 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar satışa sunuldu. Yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arz işlemine toplam 207 milyon 43 bin 240 TL tutarında nominal talep geldi. Böylece halka arz edilen toplam 72 milyon 500 bin TL’lik nominal değerli paylara gelen talep miktarı, planlanan tahsisatın yaklaşık 2,8 katı olarak gerçekleşti.

Yurt içi bireysel yatırımcılar Bulls GSYO halka arzına 39 milyon 875 bin lot ile planlanan tahsisatın 3,5 katı üzerinde talepte bulunurken, bu talebin 39 milyon 875 bin lotu karşılandı. 29 milyon lot olarak planlanan yurt içi kurumsal yatırımcılar kategorisinde ise 61 milyon 759 bin 663 lot talep gelirken, bunun 29 milyon lotluk bölümü dağıtıldı.

Halka arzda; 171 bin 29 adedi yurt içi bireysel yatırımcıya, 103 adedi Bulls Grubu çalışanlarına, 58 adedi yurt içi kurumsal yatırımcılara olmak üzere toplam 171 bin 190 adet yatırımcıya dağıtım yapıldı. Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 55, Bulls GSYO çalışanları için yüzde 5, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 40 olarak gerçekleşti.

'Halka arz geliri ile yeni girişimleri destekleyeceğiz'

Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, halka arz sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, şu değerlendirmeyi yaptı: “Halka arz sürecimize yoğun ilgi gösteren yatırımcılarımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Halka arzla birlikte geniş halk kitlelerine hisselerimizi açarak profesyonel girişimlere halkımızı da ortak etmekten dolayı çok mutluyuz.

Elde ettiğimiz sonuçlar, Bulls GSYO’nun sektördeki güçlü konumunu ve yatırımcı güvenini bir kez daha kanıtladı. Bulls GSYO olarak yüksek büyüme potansiyeli taşıyan, yenilikçi bir bakış açısına sahip, vizyoner girişimcilerin projelerine destek oluyoruz. Büyüme evresindeki ve orta büyüklükteki şirketlere, finansal, yönetsel ve yapılandırma desteği sağlıyoruz. Hedefimiz; bu girişimleri profesyonel sermaye ile buluşturarak Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak değerler haline getirmek. Yeni dönemde gelecek vaat eden vizyoner girişimleri tabana yayarken, sermaye piyasalarından alacağımız güçle yatırım stratejimiz çerçevesinde yeni girişimleri destekleyip yatırımlarımıza devam edeceğiz.”