BULLS GSYO IDEF’te yatırımlarıyla yer aldı
Halka arz sonrası ilk yatırımını yapay zeka odaklı Titra Teknoloji A.Ş.’ye, ikinci yatırımını ise yüksek teknolojiyle öne çıkan Altınay Savunma’ya yapan Bulls GSYO, IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda bu iki güçlü ortakla birlikte yer aldı. Savunma sanayinde yerli ve milli teknolojinin önemine vurgu yapan, BULLS GSYO Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Zehra Çevik, kendi alanında başarılı olmuş, büyüme odaklı, vizyoner firmalara destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.
Bulls GSYO, IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda yatırımları ile yerini aldı.
Gerçekleştirdiği başarılı halka arz sonrası savunma sanayiindeki ilk yatırımını Titra Teknoloji A.Ş.ye, ikinci yatırımını Altınay Savunma’ya yapan Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (Bulls GSYO) savunma sanayiinin farklı gelişim alanlarında güçlü yatırımcı olarak Türkiye Yüzyılı’na destek vermeye devam ediyor.
Bulls GSYO, Titra ile IDEF’te boy gösterdi
Bulls GSYO, hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, görünmezlik sistemleri, mühimmat imha ve üretim sistemleri alanlarında büyük başarılara imza atan Altınay Savunma ve yapay zekayla savunma sanayiini buluşturan Titra ile IDEF’te boy gösterdi.
Savunma sanayi yatırımlarını hem ticari açıdan doğru hem de milli açıdan gerekli gördüklerini belirten Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Zehra Çevik “Savunma sanayinde yerli ve milli teknolojinin gelişiminin öneminin bilincindeyiz; kendi alanında başarılı olmuş, büyüme odaklı, vizyoner firmalara destek vermeye devam edeceğiz” ifadesini kullanarak, savunma sektörüne yatırımlarının süreceğini belirtti.