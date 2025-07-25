BULLS GSYO IDEF’te yatırımlarıyla yer aldı

Bulls GSYO, IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda yatırımları ile yerini aldı.

Gerçekleştirdiği başarılı halka arz sonrası savunma sanayiindeki ilk yatırımını Titra Teknoloji A.Ş.ye, ikinci yatırımını Altınay Savunma’ya yapan Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (Bulls GSYO) savunma sanayiinin farklı gelişim alanlarında güçlü yatırımcı olarak Türkiye Yüzyılı’na destek vermeye devam ediyor.

Bulls GSYO, Titra ile IDEF’te boy gösterdi

Bulls GSYO, hareket kontrol sistemleri, insansız sistemler, görünmezlik sistemleri, mühimmat imha ve üretim sistemleri alanlarında büyük başarılara imza atan Altınay Savunma ve yapay zekayla savunma sanayiini buluşturan Titra ile IDEF’te boy gösterdi.

Savunma sanayi yatırımlarını hem ticari açıdan doğru hem de milli açıdan gerekli gördüklerini belirten Bulls Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Zehra Çevik “Savunma sanayinde yerli ve milli teknolojinin gelişiminin öneminin bilincindeyiz; kendi alanında başarılı olmuş, büyüme odaklı, vizyoner firmalara destek vermeye devam edeceğiz” ifadesini kullanarak, savunma sektörüne yatırımlarının süreceğini belirtti.