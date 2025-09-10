Bulls Portföy Altın Fonu zirvede, yatırımcısına yüzde 16,74 getiri sağladı

Bulls Portföy Direktörü Serdar Gürsoy, altın fonlarının (Fon Konu: BLT), TEFAS’a açık 21 altın fonu arasında birinci sıraya geldiğini belirterek şu değerlendirmeleri yaptı:

"Altın Fonu’muz, altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak dengeli ve sürekli gelir sağlamayı hedefliyor. Yatırım stratejimiz doğrultusunda, fon toplam değerinin büyük kısmını borsada işlem gören altın varlıklarına ve vadeli işlemlere yönlendiriyoruz. Bu strateji sayesinde, özellikle son dönemde piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenmeden sağlam bir getiri yakaladık. Yatırımcılarımıza sunduğumuz bu performansla gurur duyuyoruz ve fonumuzu büyütmeye devam edeceğiz."

Serdar Gürsoy, altın piyasasındaki küresel gelişmelerin, fonun portföy dağılımı ve risk yönetimi stratejileriyle uyumlu şekilde değerlendirildiğini belirtirken, fonun önümüzdeki dönemlerde de değerli madenler yatırımında tercih edilen fonlar arasında yer almayı sürdüreceğini vurguladı.

Bu performansla Bulls Portföy Altın Fonu, yatırımcıların portföylerinde güçlü bir alternatif olarak hızla öne çıkıyor. Fonun detaylı yatırım stratejisi ve portföy dağılımı Bulls Portföy tarafından düzenli olarak paylaşılıyor ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.