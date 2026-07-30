Bulls Portföy Genel Müdür Yardımcısı Serdar Orman: Faizler uzun süre yüksek kalabilir

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD Merkez Bankası’nın politika faizini sabit tutmasının ardından küresel piyasalarda Fed’in bundan sonraki adımlarına ilişkin beklentiler yeniden şekilleniyor. Bulls Portföy Genel Müdür Yardımcısı Serdar Orman’a göre yatırımcıların en büyük sorunu faiz kararından çok, Fed’in gelecek döneme ilişkin güçlü bir yönlendirme yapmaması. Piyasaların belirsizliğin arttığı bir dönemde rehberlik beklediğini belirten Orman, Fed’in fiyatlama mekanizmasının kendi dengesini bulmasını tercih ettiğini ve bunun piyasalarda olumsuz karşılandığını ifade etti.

“Faizlerin yüksek kalmaya devam edeceği mesajı çıktı”

Fed kararının özellikle ABD tahvil piyasasında etkilerinin görüldüğünü belirten Orman, uzun vadeli tahvillerdeki hareketlere dikkat çekti. Teknoloji şirketlerinin açıklayacağı bilançoların kısa vadeli dalgalanmalara yol açabileceğini ancak piyasaların yönü açısından temel belirleyicinin faiz görünümü olmaya devam edeceğini söyledi.

Orman, yüksek faizlerin teknoloji ve yapay zeka temalı şirketler açısından küresel ölçekte zorlayıcı bir dönem yaratabileceğini belirterek, Fed toplantısından çıkan temel mesajın faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği yönünde olduğunu ifade etti.

Japonya’dan sürpriz faiz hamlesi gelebilir

Küresel yatırımcıların odağında yalnızca Fed bulunmuyor. Orman, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının kararlarının da piyasalar tarafından yakından takip edileceğini söyledi.

Özellikle Japonya Merkez Bankası’na dikkat çeken Orman, iki yıl önce küresel piyasalarda önemli dalgalanmalara yol açan sürpriz faiz hamlesini hatırlattı. Japonya’dan benzer bir adım gelme ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Orman, yatırımcıların merkez bankalarının kararlarını yakından izleyeceğini kaydetti.

Borsa İstanbul için 13 bin puan uyarısı

BIST 100 Endeksi’nin 13 bin 500 puanın altına gerilemesini de değerlendiren Orman, bankacılık hisselerinde yaşanan satışların endeks üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Büyük holdingler, bankalar ve sanayi şirketlerinin değerleme açısından cazip seviyelere geldiğini ancak teknik görünümün zayıfladığını ifade etti.

Dolar bazında aşağı yönlü hareketin bir süre daha devam edebileceğini belirten Orman, TL bazında ise BIST 100’de 13 bin puan seviyesinin test edilme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Halka arzlarda enerji şirketleri öne çıkıyor

Son dönemde hızlanan halka arzlara da değinen Orman, yatırımcı ilgisinin özellikle enerji sektöründeki şirketlerde yoğunlaştığını belirtti. Enerji, elektrik altyapısı ve trafo üretimi alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin diğer sektörlerden pozitif ayrıştığını söyledi.

Bu şirketlerin ihracatlarını artırması, yurt dışında önemli projeler üstlenmesi ve güçlü kârlılıklarını korumasının yatırımcı ilgisini desteklediğini belirten Orman, yatırım yapmanın zorlaştığı mevcut ortamda kapasitesini ve ölçeğini büyütebilen enerji şirketlerinin pozitif görünümünü sürdürebileceğini ifade etti.

Banka hisselerinde kritik başlık faiz ve enflasyon

Bankacılık sektöründe bazı şirketlerin ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde finansal sonuçlar açıkladığını belirten Orman, banka hisselerinin performansında bilançolardan çok makroekonomik görünümün belirleyici olacağını söyledi.

Bankacılık hisselerinin değerleme açısından cazip olduğunu ifade eden Orman’a göre yatırımcıların asıl izleyeceği başlıklar faizlerin seyri ve enflasyon olacak. Faizlerde aşağı yönlü hareket için alan oluşup oluşmaması, banka hisselerinin önümüzdeki dönemdeki yönünde kritik rol oynayacak.

Temmuz ve ağustos enflasyonu piyasaların yönünü değiştirebilir

Türkiye’de enflasyon görünümüne ilişkin “temkinli iyimser” olduğunu belirten Orman, gıda fiyatlarında geçen yıla göre daha dengeli bir tablo bulunduğunu ve bazı kalemlerde fiyat baskısının azalabileceğini söyledi.

Temmuz ve özellikle ağustos enflasyon verilerinin beklentilere paralel gerçekleşmesi halinde piyasaların rahatlayabileceğini belirten Orman, enflasyonla mücadele programının seyrinin yatırımcıların risk iştahı açısından önemini koruduğunu vurguladı.

Yatırımcılara “agresif davranmayın” mesajı

Mevcut fiyatlamaların uzun vadeli yatırımcılar açısından makul seviyelerde olduğunu belirten Orman, buna rağmen kısa vadede agresif risk alınmasını doğru bulmadığını söyledi.

Yatırımcıların seçici ve kademeli hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Orman, daha güçlü bir teknik görünüm ve daha net makroekonomik veriler ortaya çıkmadan pozisyonların hızlı şekilde artırılması için uygun koşulların oluşmadığını ifade etti.