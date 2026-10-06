Bulls Portföy'den açıklama

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Bulls Portföy, tasfiye sürecindeki fonlar ile tasfiye kapsamı dışında kalan fonlara ilişkin yatırımcıları bilgilendirdi. Şirket, tasfiye dışında kalan fonlarda aktif fon yönetimi faaliyetlerine yeniden başlandığını duyurdu.

TEFAS’ta yeniden alım satımın esasları belirlendi

Bulls Portföy’ün açıklamasına göre Sermaye Piyasası Kurulu’nun 01.10.2026 tarihli düzenlemesi ile tasfiye kapsamında bulunmayan fonların TEFAS’ta yeniden alım satıma açılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Düzenleme, şirket bünyesindeki tasfiye sürecine alınan fonlar ile bu kapsamın dışında kalan fonların işlemlerinin nasıl devam edeceğini de gündeme taşıdı.

Tasfiye işlemlerini Ziraat Bankası tamamlayacak

Bulls Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde tasfiye sürecine alınan fonların tasfiye işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından tamamlanacak.

Şirketin açıklamasına göre bu işlemlerin tamamlanmasının ardından tasfiye kapsamı dışında kalan fonlar TEFAS’ta yeniden işlem görmeye başlayacak.

Fon varlıkları yeniden piyasa araçlarına yönlendirildi

Bulls Portföy ayrıca 1 Ekim 2026 itibarıyla tasfiye kapsamında bulunmayan fonların varlıklarının yeniden para ve sermaye piyasası araçlarına yönlendirildiğini bildirdi.