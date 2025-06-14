Bulls Portföy’den zamanı yatırıma dönüştüren teknoloji: Yapay zekâ destekli Voltran Fonu yatırımcısıyla buluşuyor

Bulls Portföy, yapay zekâ destekli yeni nesil yatı­rım fonu Voltran’ı 16 Ha­ziran 2025’te yatırımcısıyla bu­luşturacağını duyurdu. Fonun en son finansal teknoloji imkân­ları kullanılarak hazırlandığını kaydeden Bulls Portföy Direk­törü Serdar Gürsoy, fonun en belirgin özelliğinin, yapay zekâ destekli veri analizi ve otoma­tik yönlendirme sistemleriyle karar alma süreçlerini hızlan­dırması ve bilgi üstünlüğü sağ­laması olduğunu belirtti. “Volt­ran’ın yatırımcılara sadece bir fon değil; hız, bilgi ve güven su­nan yeni bir yatırım deneyimi sağlamasını hedefledik” diyen Gürsoy, yapay zekânın sundu­ğu bu analiz gücünün yatırımcı­ya zaman tasarrufu sağlayacağı­nı ifade etti. Gürsoy, Voltran’ın yatırım dünyasında teknoloji odaklı yeni bir dönem başlata­cağını dile getirdi.

“Piyasa tecrübesi” ile güçlendirilmiş akıllı fon

Serdar Gürsoy, Voltran’ın ar­kasında, çoklu veri kaynakları­nı eşzamanlı işleyip anlamlan­dırabilen güçlü algoritmalar yer aldığına dikkat çekerek, “Bu sistemler birleşerek Voltran’ı oluşturuyor. Algoritmik ana­liz, teknik sinyal sistemleri, risk kontrol modelleri ve stratejik sektör seçimi gibi çok katmanlı bir yapıya sahip. Bu da yatırım­cıların piyasaları analiz etme süresini büyük ölçüde kısaltı­yor. Aynı zamanda daha isabetli ve sağlıklı yatırım kararları al­masına yardımcı oluyor” dedi. Gürsoy, Chartist danışmanlı­ğında Bulls Portföy bünyesin­de yönetilecek Voltran’ın Bul­ls Portföy Voltran Serbest (TL) Fon ve Bulls Portföy Voltran Ka­tılım Serbest (TL) Fon olmak üzere iki yeni serbest fondan oluştuğu bilgisini verdi.

“Zamanı satın almak” artık mümkün

Bulls Portföy Direktörü Ser­dar Gürsoy, yatırım dünyasında hızlı karar almanın önemine işa­ret ederek, yeni nesil fon hakkın­da yatırımcıları ilgilendiren şu bilgileri paylaştı: “Günümüzde en değerli kaynak zaman. Volt­ran ile yatırımcılara zamanı sa­tın alma fırsatı sunuyoruz. Volt­ran algoritması sayesinde, bu fona yatırım yapan yatırımcılar normalde saatler sürecek ana­lizleri Voltran algoritması saye­sinde kısa sürede yapıp, kararla­rını verebilecekler.” Gürsoy, fo­nun; takas analizi, aracı kurum dağılımı, teknik ve temel analiz, momentum, sentiment, aracı kurum hedef fiyatları, fonların hisseleri elinden bulundurma oranları ile piyasa yapıcı ortala­maları gibi onlarca farklı metriği eşzamanlı taradığını vurguladı. Sistemin yatırım yapılabilir his­seleri puanlama yöntemiyle tes­pit ederek, bulunan bu hissele­ri teknik analiz algoritması yar­dımıyla duyguya yer vermeden otomatik al-sat yaparak trade eden aktif bir serbest fon olarak yatırımcıya sunduğunu belirtti.

Yatırımcının dijital asistanı

Görsoy’a göre, Voltran’ın en büyük avantajlarından biri, ya­tırımcılara rehberlik eden bir asistan gibi çalışması. Gürsoy sistemin kullanıcı dostu yapı­sını şöyle özetledi: “Veri odaklı ve sade bir sistem kurduk. Bil­gi karmaşasını ortadan kaldıra­rak yatırım yapılabilir, getiri po­tansiyeli olan hisseleri bulmaya çalışarak, yöneteceğimiz fonun portföyünü oluşturuyoruz.” Ya­tırımcının yatırım kararlarını verirken hangi veriye, ne zaman ve nasıl bakılması gerektiği gibi sorularla zaman kaybedilmesi­nin önüne geçmek istediklerini belirten Gürsoy, “Voltran siste­mi, analizleri yapıyor, skorluyor ve fonun yöneticisine yatırım kararlarını vermesi için veri sağlıyor” dedi. Ayrıca fonun ka­tılım endekslerinden alternatif modellere kadar çok boyutlu bir stratejiyle yönetildiğine işaret eden Gürsoy, bunun da yatırım­cıya stratejik avantaj sağladığı­nı da aktardı.

“Bilimsel, güvenilir ve şeffaf bir fon”

Gürsoy, son olarak Voltran’ın bilimsel temellere dayanan, şeffaf ve manipülasyona kapalı bir yapıda tasarlandığına değinerek, “Tüm süreçler izlenebilir, kontrol edilebilir ve üçüncü kaynaklarla doğrulanabilir şekilde geliştirildi. Bu sayede yatırımcılar için son derece güvenilir ve objektif bir yapı ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.