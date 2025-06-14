Bulls Portföy’den zamanı yatırıma dönüştüren teknoloji: Yapay zekâ destekli Voltran Fonu yatırımcısıyla buluşuyor
Yapay zekâ destekli yeni nesil yatırım fonu Voltran’ı yatırımcının hizmetine sunmaya hazırlanan Bulls Portföy’ün Direktörü Serdar Gürsoy, karar alma süreçlerini hızlandırdıklarını söyledi. Gürsoy, yatırımcılara zamanı satın alma fırsatı sunduklarını belirterek, “Voltran sistemi, analizleri yapıyor, skorluyor ve fonun yöneticisine yatırım kararlarını vermesi için veri sağlıyor” dedi.
Bulls Portföy, yapay zekâ destekli yeni nesil yatırım fonu Voltran’ı 16 Haziran 2025’te yatırımcısıyla buluşturacağını duyurdu. Fonun en son finansal teknoloji imkânları kullanılarak hazırlandığını kaydeden Bulls Portföy Direktörü Serdar Gürsoy, fonun en belirgin özelliğinin, yapay zekâ destekli veri analizi ve otomatik yönlendirme sistemleriyle karar alma süreçlerini hızlandırması ve bilgi üstünlüğü sağlaması olduğunu belirtti. “Voltran’ın yatırımcılara sadece bir fon değil; hız, bilgi ve güven sunan yeni bir yatırım deneyimi sağlamasını hedefledik” diyen Gürsoy, yapay zekânın sunduğu bu analiz gücünün yatırımcıya zaman tasarrufu sağlayacağını ifade etti. Gürsoy, Voltran’ın yatırım dünyasında teknoloji odaklı yeni bir dönem başlatacağını dile getirdi.
“Piyasa tecrübesi” ile güçlendirilmiş akıllı fon
Serdar Gürsoy, Voltran’ın arkasında, çoklu veri kaynaklarını eşzamanlı işleyip anlamlandırabilen güçlü algoritmalar yer aldığına dikkat çekerek, “Bu sistemler birleşerek Voltran’ı oluşturuyor. Algoritmik analiz, teknik sinyal sistemleri, risk kontrol modelleri ve stratejik sektör seçimi gibi çok katmanlı bir yapıya sahip. Bu da yatırımcıların piyasaları analiz etme süresini büyük ölçüde kısaltıyor. Aynı zamanda daha isabetli ve sağlıklı yatırım kararları almasına yardımcı oluyor” dedi. Gürsoy, Chartist danışmanlığında Bulls Portföy bünyesinde yönetilecek Voltran’ın Bulls Portföy Voltran Serbest (TL) Fon ve Bulls Portföy Voltran Katılım Serbest (TL) Fon olmak üzere iki yeni serbest fondan oluştuğu bilgisini verdi.
“Zamanı satın almak” artık mümkün
Bulls Portföy Direktörü Serdar Gürsoy, yatırım dünyasında hızlı karar almanın önemine işaret ederek, yeni nesil fon hakkında yatırımcıları ilgilendiren şu bilgileri paylaştı: “Günümüzde en değerli kaynak zaman. Voltran ile yatırımcılara zamanı satın alma fırsatı sunuyoruz. Voltran algoritması sayesinde, bu fona yatırım yapan yatırımcılar normalde saatler sürecek analizleri Voltran algoritması sayesinde kısa sürede yapıp, kararlarını verebilecekler.” Gürsoy, fonun; takas analizi, aracı kurum dağılımı, teknik ve temel analiz, momentum, sentiment, aracı kurum hedef fiyatları, fonların hisseleri elinden bulundurma oranları ile piyasa yapıcı ortalamaları gibi onlarca farklı metriği eşzamanlı taradığını vurguladı. Sistemin yatırım yapılabilir hisseleri puanlama yöntemiyle tespit ederek, bulunan bu hisseleri teknik analiz algoritması yardımıyla duyguya yer vermeden otomatik al-sat yaparak trade eden aktif bir serbest fon olarak yatırımcıya sunduğunu belirtti.
Yatırımcının dijital asistanı
Görsoy’a göre, Voltran’ın en büyük avantajlarından biri, yatırımcılara rehberlik eden bir asistan gibi çalışması. Gürsoy sistemin kullanıcı dostu yapısını şöyle özetledi: “Veri odaklı ve sade bir sistem kurduk. Bilgi karmaşasını ortadan kaldırarak yatırım yapılabilir, getiri potansiyeli olan hisseleri bulmaya çalışarak, yöneteceğimiz fonun portföyünü oluşturuyoruz.” Yatırımcının yatırım kararlarını verirken hangi veriye, ne zaman ve nasıl bakılması gerektiği gibi sorularla zaman kaybedilmesinin önüne geçmek istediklerini belirten Gürsoy, “Voltran sistemi, analizleri yapıyor, skorluyor ve fonun yöneticisine yatırım kararlarını vermesi için veri sağlıyor” dedi. Ayrıca fonun katılım endekslerinden alternatif modellere kadar çok boyutlu bir stratejiyle yönetildiğine işaret eden Gürsoy, bunun da yatırımcıya stratejik avantaj sağladığını da aktardı.
“Bilimsel, güvenilir ve şeffaf bir fon”
Gürsoy, son olarak Voltran’ın bilimsel temellere dayanan, şeffaf ve manipülasyona kapalı bir yapıda tasarlandığına değinerek, “Tüm süreçler izlenebilir, kontrol edilebilir ve üçüncü kaynaklarla doğrulanabilir şekilde geliştirildi. Bu sayede yatırımcılar için son derece güvenilir ve objektif bir yapı ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.