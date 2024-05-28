Bulls Yatırım, Ankara ofisini finansın merkezi Çukurambar YDA Center’da açtı

Türkiye’nin önde gelen borsa aracı kurumlarından Bulls Yatırım, Ankara’da yeni şubesini yatırımcılarla buluşturdu. Ankara’nın önde gelen finans merkezi Çukurambar YDA Center'da yer alan modern ve teknolojik donanımlı ofis, yönetim kurulunun katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreniyle hizmete girdi.

Yatırımcılar için yeni bir merkez

Açılış töreninde konuşma yapan Bulls Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, "Ankara’daki yeni şubemizi YDA Center’da açarak yatırımcılarımıza daha konforlu ve erişilebilir bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Yeni ofisimizle birlikte, yatırımcılarımızın finansal hedeflerine ulaşmalarına destek olmayı sürdüreceğiz. Şubeleşme stratejimiz, Türkiye genelindeki tüm yatırımcılara ulaşmamızı ve onlara birebir danışmanlık hizmeti sunmamızı sağlayacak" dedi.

Kemal Akkaya, ayrıca şubeleşmeye verdikleri önemin altını çizerek, "Bulls Yatırım olarak, her bölgede yatırımcılarımıza en iyi hizmeti sunmak için şubeler açmaya büyük önem veriyoruz. Yatırımcılarımızın ihtiyaçlarını yakından takip ederek, bireysel müşteri danışmanlığına verdiğimiz önemle onların finansal başarılarına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Yeni ofisimiz, Ankara’daki yatırımcılarımızın ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilmemiz için büyük bir fırsat. Teknolojik altyapımız ve deneyimli kadromuzla, yatırımcılarımızın finansal başarılarına katkıda bulunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Yatırımcıların yanında

Yeni ofisin açılışı, yatırımcılar ve finans dünyası tarafından büyük ilgi gördü. Açılışa katılan misafirler, Bulls Yatırım’ın sağladığı hizmetler ve yeni ofis hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu. Bulls Yatırım’ın yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımı, Türkiye genelinde daha fazla yatırımcıya ulaşma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Kemal Akkaya hedefi çizdi

Bulls Yatırım’ın deneyimli kadrosu ve geniş hizmet yelpazesiyle, finansal başarı yolculuklarında sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini belirten Kemal Akkaya, "Bundan sonraki hedefimiz, bir yıl içinde Türkiye’nin dört bir yanında şubeler açarak, her yatırımcımıza en kaliteli hizmeti sunmaktır. Yeni ofisimizin açılmasıyla birlikte yatırımcılarımıza daha yakın olacağız" diye ekledi.

Bulls Yatırım hakkında

Bulls Yatırım, finansal piyasalarda bireysel ve kurumsal yatırımcılara geniş yelpazede hizmetler sunan bir borsa aracı kurumudur. Güçlü teknolojik altyapısı ve deneyimli kadrosuyla, yatırımcıların ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreterek, finansal hedeflerine ulaşmalarına destek olmayı amaçlamaktadır.