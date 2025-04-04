Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Barışık: ABD'nin yeni gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat olabilir

Yılın ilk çeyreğini geride bıraktık. Küresel ve yerel gelişmeler, piyasaları etklemeye devam ediyor. Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Barışık, yılın ilk çeğreğinin kapanması nedeniyle 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şirketlerin yalnızca ciro ve kârlılığa odaklanmaktan öteye geçerek, pazar payını büyütmeyi öncelik haline getirmesi gerektiğini vurgulayan Barışık, küresel dinamiklerdeki değişimlerin Türk şirketleri için yeni fırsatlar sunduğunu belirtti. “ABD'nin yeni gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat olabilir” dedi.

Barışık, Almanya’da savunma sanayi ve altyapıya yönelik onaylanan harcama paketinin Türk şirketleri için önemli iş birlikleri doğurabileceğini ifade ederken, Euro/Dolar paritesinin 1,10 seviyesinin üzerine çıkmasının kasasında güçlü Euro bulunduran ve Avrupa’ya ihracat yapan firmaların finansallarına olumlu yansıyacağını söyledi. Bu durumun, aynı zamanda şirketlerin rekabet avantajlarını da artırabileceğini belirtti.

Öte yandan, Ukrayna-Rusya savaşının barış sürecine evrilmesi, özellikle Türk inşaat ve taahhüt şirketleri için yeni projelerin önünü açabilir. Bu gelişmenin, şirketlerin pazar paylarını genişletmeleri açısından önemli bir fırsat yaratacağını dile getiren Barışık, küresel ekonomik ortamda kısa vadeli kâr hedeflerinden çok, sürdürülebilir büyüme stratejilerine odaklanmanın önemine dikkat çekti.

"Şirketler, bu dönemde kısa vadeli getiriler yerine, uzun vadeli büyüme stratejilerini ön planda tutmalı. Değişen küresel dinamikler içinde pazar payını artırmak, sürdürülebilir başarının anahtarı olacaktır." ifadelerini kullandı.

“ABD'nin yeni gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat olabilir”

Barışık, “ABD’nin Türkiye’ye yönelik açıkladığı yüzde 10’luk gümrük tarifesinin asıl yeniliği, artık daha önce düşük tarifeye tabi olan malların da bu orana çıkarılmasıdır. Ancak çelik ürünleri gibi halihazırda %25 vergiyle ABD’ye ihraç edilen ürünlerde bir değişiklik söz konusu değil” dedi.

“Ticarette yeni dönem. ABD ile 100 milyar dolar hedefi masada”

Bulls Yatırım Başkan Vekili Murat Barışık, ABD’nin açıkladığı yeni gümrük tarifelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin bu süreçte önemli fırsatlar elde edebileceğini belirtti. Barışık, Türkiye’ye uygulanan %10’luk yeni tarifenin çok radikal bir değişiklik olmadığını, dost ve müttefik ülke statüsünde görüldüğünü vurgularken, yüksek gümrük vergisi getirilen diğer ülkeler karşısında Türkiye’nin rekabet gücünün artabileceğine dikkat çekti. Barışık ayrıca Türkiye ile ABD arasındaki ticaret ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığı yönündeki haberlerin piyasalara etkisini de değerlendirdi. “Sayın Bakan’ın da altını çizdiği üzere, ABD ile karşılıklı diyaloglar yeniden başlatılmış durumda. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için çalışmalar yürütülüyor. Özellikle tekstil, hazır giyim ve makine gibi sektörlere yönelik hazırlıkların tamamlandığı ifade edildi.” dedi.

“Türkiye’nin güçlü kasları yeniden devreye girecek”

Bu gelişmelerin piyasaya yansımasının da olumlu olacağının öngörüldüğünü kaydeden Barışık ayrıca, “İki ülke arasındaki diyalogun olumlu yönde gelişmesi, mevcut ticaret hacminin artmasına neden olacak. Türkiye’nin güçlü kasları yeniden devreye girecek” değerlendirmesini yapıldı.

"Türkiye üretim üssü haline gelebilir"

Yeni tarifeler kapsamında Çin, Japonya, Vietnam gibi ülkelerin ABD’ye ihracat maliyetlerinin artacağına de değinen Barışık, “Türkiye bu noktada avantajlı konuma geçebilir. ABD pazarına daha uygun maliyetle erişebilen Türkiye, Uzak Doğu’daki rakiplerine göre bir adım öne çıkabilir. Bu da Türkiye’de üretimi değerlendirmek isteyen küresel markalar için cazip bir fırsat yaratabilir” dedi. Barışık son olarak, “ABD’nin ticaret hamleleri küresel dengeleri yeniden şekillendirebilir. Ancak bu süreçte Türkiye doğru konum alırsa, hem ihracat hem de yabancı yatırım açısından yeni fırsatlara kapı aralayabilir” sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.